Sei sorelle/ Anticipazioni puntata 22 giugno: German si dichiara ad Adela

Sei sorelle, anticipazioni puntata 22 giugno 2022

Le anticipazioni della nuova puntata della soap opera Sei sorelle, in onda oggi mercoledì 22 giugno 2022, ci rivelano che Cristobal ha visto suo fratello Rodolfo baciare Victoria e va su tutte le furie con il fratello che lo accusa di prendere in giro Blanca e di fare il doppio gioco a pochi passi dal loro matrimonio. La reazione di Cristobal è esagerata e sarà tentato di correre dalla futura cognata e rivelarle la verità, persino il sentimento d’amore che prova per lei. Lo farà davvero o qualcuno lo riporterà con i piedi per terra? Tra i tanti problemi che le Silva devono risolvere, uno fra tutti è risollevare le finanze della fabbrica, Francisca è l’unica che si concede una parentesi grazie alle sue esibizioni all’Ambigù che raccolgono un gran numero di spettatori nel locale. In casa Silva c’è una ricorrenza che anche in assenza di don Fermando le sei sorelle decidono di portare avanti: la Festa di Primavera dove viene invitata la nobiltà più in vista. Durante l’evento le Silva hanno pensato di far sfilare la contessa Reventlow con un abito realizzato con la seta grigio perla. Quale evento più in vista della città potrebbe portare risonanza alla Tessuti Silva? Purtroppo non tutto fila liscio e due eventi improvvisi minano la riuscita della festa. Da una parte donna Dolores cade e si fa male declinando l’invito, dall’altra German dichiara il suo amore ad Adela. Quello che deve essere un evento memorabile e stare sulla bocca di tutti rischia di trasformarsi in un insuccesso clamoroso. A risollevare le sorti della serata ci pensa Salvador che riesce a cambiare il corso della festa in maniera entusiasmante. Le gesta del Montanair diventano argomento nei salotti della nobiltà spagnola. La festa delle Silva fa cassa di risonanza e il Montanair aumenta la sua popolarità. Tutti lo vogliono alle feste e le fanciulle stravedono per lui. Nel frattempo dice di essere un avvocato ma non lo è, eppure è riuscito a convincere anche le sorelle Silva di avere la qualifica, per questo lo hanno assunto coinvolgendolo nella loro bugia.

Sei sorelle, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Sei sorelle le Silva non vivono un momento favorevole, prima l’incidente a Miguel, poi la seta bianca che per un errore di Francisca al momento della tinteggiatura si è colorata di grigio e poi l’arresto di Benjamin accusato di aver ucciso Jesus. Bisogna correre ai ripari e prima che i negozi di tessuti facciano i loro ordini alla concorrenza, Adela e Francisca cercano di convincere la contessa Reventlow a partecipare alla Festa di Primavera che si terrà nella loro casa, indossando in esclusiva un abito confezionato da loro utilizzando la seta grigia. Ma come fanno? Adela e Francisca escono per una passeggiata e incontrano la contessa, tra un discorso e l’altro la invitano alla loro festa e le propongono di indossare un abito di seta grigio perla che ha confezionato un sarto parigino che si sarebbe ispirato alla sua eleganza. La contessa snobba le due sorelle e si allontana. Adela non rinuncia al suo piano e chiede a Diana di parlare con Salvador e dirgli di invitare lui la contessa alla festa. Il Montanair accetta di aiutare le Silva, ma in cambio chiede a Diana di concedergli un ballo durante l’evento. Benjamin intanto è in prigione e la polizia non vuole ascoltare la sua versione dei fatti. Celia si rivolge a Salvador, visto che ha detto di essere un avvocato potrebbe fornire l’alibi all’operaio dicendo che al momento dell’uccisione di Jesus l’uomo era in fabbrica a lavorare. Grazie a questa testimonianza Benjamin torna a casa.

Carlitos è innamorato di Elisa che invece a solo occhi per Salvador. Il giovane amico usa tutte le tecniche possibili per aggraziarsi le simpatie della Silva, ma viene sempre deriso. Poi decide di farla ingelosire e quando lei rifiuta di fare una passeggiata con lui perché ha un appuntamento con Salvador, il ragazzo invita Sofia che innamorata di Carlitos non crede alle sue parole. Donna Dolores non manca occasione per elogiare Rodolfo, mentre per il fatto che Cristobal sia medico e si prende cura dei poveri viene sempre sminuito. Mentre i due fratelli parlano a Rodolfo cade a terra una scatola, Cristobal l’apre e scopre che all’interno c’è un bracciale di rubini. Il giovane pensa che sia un regalo per Blanca, invece il risvolto è diverso. Mentre cammina per il parco, vede dietro un cespuglio suo fratello baciare una donna che non è sua cognata. Si tratta di Victoria, difatti i due si incrociano e la donna saluta il medico che ricorda di averla conosciuta a un recente evento mondano. Cristobal le fa il baciamano e scorge al braccio della donna il braccialetto di rubini. Suo fratello Rodolfo ha l’amante.

LEGGI ANCHE:

