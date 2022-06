Sei sorelle/ Anticipazioni puntata 3 giugno: Celia decide di lavorare come operaia

Sei sorelle, anticipazioni puntata 3 giugno

Le anticipazioni di “Sei sorelle” di oggi, venerdì 3 giugno 2022, rivelano che la situazione economica delle Silva continua a peggiorare e le sorelle dovranno fare l’impossibile per evitare la bancarotta. A dare una svolta ci penseranno Francisca e Celia che prenderanno una decisione sofferta. Le due sorelle decideranno di rinunciare ai propri sogni e cominceranno a lavorare per fronteggiare la crisi economica e salvare la fabbrica dalla bancarotta. Gli operai non riescono più a sostenere le spese e istigati da Jesus minacceranno di fare sciopero e fermare la produzione dei filati se non riceveranno il salario. Nonostante Adela abbia deciso di vendere alcuni beni di famiglia, la somma di denaro offerta dall’antiquario non basterà per coprire tutte le spese e saldare i debiti contratti da don Ferdinando Silva. Per questo motivo Francisca rinuncerà alle sue lezioni di canto chiudendo nel cassetto il suo sogno di diventare una famosa cantante lirica. Lo stesso farà Celia, che deciderà di mettere da parte il suo sogno di andare a studiare alla Sorbona. Francisca chiederà a Gabriel, una sua vecchia conoscenza, di farla esibire nel locale di cabaret gestito dai suoi genitori, ma a una condizione, indosserà una maschera per non farsi riconoscere. Celia invece andrà a lavorare in fabbrica dove stringerà una forte amicizia con l’operaia Petra alla quale le prometterà di insegnarle a leggere e a scrivere in cambio di lezioni su come utilizzare le stoffe.

Sei sorelle, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Sei sorelle” Adela è disperata non pensava di dover chiedere di fare credito per acquistare del cibo, la governante la rassicura che non c’è nulla di cui vergognarsi, la famiglia Silva è molto influente in città e nessun negoziante gli negherebbe un credito. Dopo aver scoperto che i conti sono azzerati, la sorella maggiore dovrà mettere al corrente le altre. Diana si deve riappacificare con Salvador, lo chiama al telefono per dirgli che non può andarsene via lasciandole in mezzo ai guai. Oltretutto cosa dirà alle sue sorelle non vedendolo più in fabbrica? La donna è disposta a chiudere un occhio se il Montanair sarà disposto a tornare al suo posto. Celito non si esibisce al locale di cabaret, Antonia da una parte è contenta, perché la cantante non le piaceva molto, dall’altra teme che la clientela possa diminuire perché manca l’attrazione musicale. Il figlio però ha in mente una soluzione. Quando è andato dai Silva per consegnare la borsa che una delle ragazze aveva lasciato in fabbrica, è stato catturato dal canto di Francisca, chissà se sarà proprio lei a sostituire Celito? Adela e Diana confidano alle sorelle che non hanno i soldi nemmeno per sostenere le spese per la casa. Blanca è disperata tra sei mesi convolerà a nozze e non ha i soldi per organizzare il matrimonio. Adela esorta le sorelle a rinunciare a qualcosa, perché bisogna trovare il denaro per la fabbrica e pagare il salario agli operai. Ricardo incontra Salvador Montanair e gli chiede se lo mette al corrente della situazione finanziaria della Tessuti Silva, visto che non riesce a contattare il fratello per parlargli e lui in questo momento è il legale che rappresenta la famiglia di Ferdinando Silva. Dalla bocca dell’avvocato non esce una parola.

Ogni sorella s’impegna a rinunciare a qualcosa per recuperare il denaro di cui la famiglia ha bisogno. Francisca rinuncia alle sue lezioni di canto. Celia ha deciso di rinunciare a studiare alla Sorbona, ma i libri della biblioteca non devono essere messi in vendita. Adela vuole vendere le fedi nuziali di lei e del marito. Chi non è disposta a rinunciare a nulla è Elisa, che non vede l’ora di debuttare in società per farsi notare da Salvador Montanair. In fabbrica intanto Jesus riscalda gli animi degli operai che ancora non ricevono il salario. In fabbrica c’è un grosso problema da risolvere, gli operai non sono in grado di produrre il tessuto per rivestire i tavoli da biliardo. Miguel suggerisce a Salvador di assumere un artigiano che possa insegnare ai dipendenti come utilizzare correttamente i macchinari. Montanair replica che è impossibile, se non ci sono i soldi per pagare i salari come potrà pagare l’artigiano? Miguel ha la soluzione, possiede un libretto delle istruzioni sul modo di utilizzo ma è scritto in inglese. Diana chiede aiuto a Celia che è l’unica a conoscere la lingua straniera. Le sorelle decidono di vendere alcuni mobili e quadri per recuperare un po’ di denaro e si rivolgono a un antiquario che valuta i beni 5 mila peseta: troppo pochi per tutto quello che stanno vendendo, ma l’uomo è disposto a fare una generosa offerta di 50 mila peseta se le Silva gli vendono anche un dipinto di un famoso pittore. Adela non vuole liberarsi del quadro perché è il ritratto di sua madre e ha un enorme valore effettivo, ma l’uomo è disposto a offrire 50 mila peseta. Cosa farà Adela venderà il dipinto e riuscirà a convincere le sorelle a liberarsene?

