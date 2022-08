Sei sorelle/ Anticipazioni puntata 31 agosto: Amalia scopre il segreto di Francisca!

Sei sorelle, anticipazioni puntata 31 agosto

Le anticipazioni della puntata di Sei sorelle in onda oggi, mercoledì 31 agosto, ci raccontano che Antonia ed Enrique hanno difficoltà economiche, purtroppo alcune tasse inattese li mettono nella condizione di chiedere un prestito a German che non rifiuta di aiutare la sorella, nonostante Carolina non sia d’accordo. Intanto Amalia scopre che dietro la “Bella Margherita” si cela Francisca. La Silva è preoccupata poiché il suo segreto ora vacilla e con Amalia potrebbe non essere più al sicuro, soprattutto perché la donna comincia a farle pressioni. Mauro è da poco tornato da Madrid e comunica ad Adela che deve di nuovo partire per Barcellona e assentarsi qualche giorno. Adela tira un sospiro di sollievo. Petra sta preparando il suo matrimonio e sente la mancanza della madre. Purtroppo il padre non vuole rivelare nulla sulla scomparsa della moglie e questo silenzio getta nello sconforto la futura sposa. In fabbrica la situazione si complica quando qualche operaio comincia a sentirsi male. Potrebbe trattarsi di un’epidemia di vaiolo.

Sei sorelle, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di Sei sorelle Adela sta organizzando le sue nozze con Mauro, ma desidera una cerimonia molto intima con pochi invitati e un rinfresco in casa. Il futuro marito invece vorrebbe una festa in grande, con molti ospiti e tanto divertimento. La Silva si confida con Rosalia che le fa notare che non ci sarebbe nulla di male accogliere festosamente il suo secondo matrimonio, è vedova ed è giusto che si rifaccia un vita, ma a destare pettegolezzo sarebbe la mancanza di don Fernando e la gente comincerebbe a domandarsi come mai non è ritornato a casa dal suo viaggio per accompagnare all’altare sua figlia. Adela ora deve convincere Mauro a preparare un matrimonio sobrio senza raccontargli la verità. Rodolfo rivela a Blanca che dopo il matrimonio continueranno a vivere nella casa dei Loygorri. La Silva non è intenzionata a dividere lo stesso tetto con la suocera. Rodolfo chiede aiuto a Cristobal, difatti il medico è alla ricerca di una segretaria-infermiera e il fratello gli suggerisce di assumere Blanca. La fidanzata è alla ricerca di un lavoro e sarebbe il momento giusto per sentirsi gratificata ottenendo la sua dipendenza economica e allo stesso tempo vivrebbe accanto a donna Dolores, così da riappacificarsi con lei. Mancano pochi giorni e Elisa farà il suo debutto in società. La famiglia di Sofia sta organizzando una festa, ma Rosalia vieta alla ragazza di invitare la Silva, perchè non ritiene appropriato che a pochi giorni dal debutto in società partecipi a un’altra festa. Elisa la pensa diversamente e non vuole rinunciare all’evento, così rivela all’amica che parteciperà alla festa ma senza che la sua famiglia ne venga a conoscenza.

Da qualche tempo Francisca non si esibisce all’Ambigù per problemi alle corde vocali e viene sostituita provvisoriamente da Amalia. Purtroppo la ragazza non sa cantare e la “Bella Margherita” è intenzionata a darle lezioni per alimentare la sua passione. Il maestro di canto di Francisca non è d’accordo, Amalia non è intonata e vieta alla sua allieva di sforzare la sua voce. Donna Dolores suggerisce a Carolina di mettere fine alla sua farsa. La donna sta facendo credere a tutti, marito compreso che è incinta, invece è solo una menzogna che ha inventato per tenersi vicino German, ora però è in difficoltà e non riesce più a gestire il problema. Le condizioni finanziarie della Tessuti Silva sono di nuovo precipitate, Salvador ha prelevato dei soldi dalla cassa e ora per recuperare il denaro mancante ha deciso di organizzare una partita a poker. Purtroppo non è la serata fortunata e quando è a un passo nel riappropriarsi di tutta la somma persa, deve accettare la vittoria del suo avversario che lo annienta con una Scala Reale.

