Selena Gomez, spunta il bacio con Benny Blanco/ Chi è il nuovo fidanzato della cantante

Selena Gomez e il bacio con Benny Blanco: la cantante esce allo scoperto

Il nuovo fidanzato di Selena Gomez è Benny Blanco. La cantante e attrice americana ex star Disney nei mesi scorsi è finita al centro del gossip su un possibile flirt con un ragazzo misterioso. Lei stessa sui social, qualche tempo fa, aveva annunciato che al suo fianco c’è una persona speciale: “Lui è assolutamente tutto il mio cuore” E adesso questa persona ha un nome ed un volto. Nelle scorse ore, infatti, ha postato uno scatto in bianco nero in cui Selena Gomez bacia appassionatamente Benny Blanco

Nel dettaglio, Selena Gomez ha deciso di condividere su Instagram un carosello di foto dell’ultima settimana a New York sotto la didascali: ‘New York, i miei momenti preferiti con te questa settimana” E tra foto con amici e selfie è spuntata anche la foto del bacio con Benny Blanco. Insomma, la cantante e attrice dopo settimane di rumors e indiscrezioni è uscita allo scoperto ed ha voluto rivelare ai suoi milioni di follower di essere fidanzata con Benny Blanco con una foto che non lascia spazio a dubbi.

Benny Blanco: chi è il nuovo fidanzato di Selena Gomez

Il nuovo fidanzato di Selena Gomez è Benny Blanco. Il suo nome all’anagrafe è Benjamin Levin e di professione è un produttore musicale ed artista molto seguito sui social. Il produttore e la popstar si conoscono da anni e nel 2019 hanno lavorato insieme, il brano I Can’t Get Enough della Gomez, infatti, è stato prodotto proprio di Blanco la loro storia d’amore, invece, è nata circa sei mesi fa.

Selena Gomez sembra aver ritrovato l’amore dopo una serie di relazioni che si è lasciata alle spalle. L’artista in passato ha frequentato il cantante Nick Jonas, il giovane attore Taylor Lautner ed il cantante Charlie Puth. La sua relazione più lunga però è stata con Justin Bieber durata, tra tira e molla vari, dal 2010 fino al 2018. Adesso sembra aver trovato il vero amore con Benny Blanco ed a giudicare dalle foto i due appaiono davvero molto affiatati e complici.

