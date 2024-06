Selene Cito, chi è la moglie Bryan Cristante/ Il sogno di una famiglia sempre più numerosa diventato realtà

Una famiglia unita e numerosa, proprio come avevano sempre sognato. Selene Cito e Bryan Cristante aspettano con ansia il terzio figlio in arrivo, che andrà a coronare una storia che dura ormai da diversi anni. Nonostante questo la coppia è sempre stata piuttosto riservata, sfuggendo ai riflettori del gossip e ai chiacchiericci mediatici.

Dunque sul loro amore non si hanno moltissime informazioni, ad eccezione di quelle che possiamo reperire sui vari social, dove si evince che Selene è innamoratissima del suo compagno, oltre ad essere impegnata nel suo lavoro come organizzatrice di eventi. L’amore con Bryan è iniziato ben prima del 2020, anno in cui hanno celebrato il loro amore, assieme alle due bambine che ora attendono trepidanti l’arrivo di un fratellino che pare si chiamerà Liam.

Bryan Cristante e sua moglie Selene presto genitori per la terza volta: la famiglia si allarga e realizza un nuovo sogno

Il profilo Instagram della moglie di Cristante, che conta la bellezza di oltre undici mila follower, rivela che è una grande amante degli animali – non a caso in famiglia ci sono due cani – e ovviamente delle sue bambine, Victoria e Aurora. Oggi la coppia vive a Roma, dove il calciatore indossa i colori giallorossi con grande entusiasmo.

“La città non ha bisogno di presentazioni, così come la società”, aveva dichiarato entusiasta al suo arrivo in città. Un entusiasmo con cui Bryan aveva contagiato la sua dolce metà che ovviamente lo segue ogni domenica e fa il tifo per lui dagli spalti dell’Olimpico.

