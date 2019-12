SELENE, MOGLIE NERI MARCORÈ/ “Non ho bisogno di mettere a nudo il mio privato”

Se c’è una cosa su cui Neri Marcorè non ama scherzare, questa è senza dubbio la sua famiglia. È per questo che non sappiamo quasi niente né della moglie Selene, sposata nel 1995, né dei figli Nicola e Marianna, gemelli nati nel 1999, ed Elia, arrivato nel 2001. Neri è presente sui social network solo attraverso le sue fanpage. Per il resto, fa la parte del fantasma: “Non capisco i miei colleghi che sentono il bisogno di mettere a nudo il proprio privato, pensando che da questo derivi la loro popolarità”, ha dichiarato di recente in un’intervista a Grazia. A differenza di altri, infatti, Neri evita accuratamente gli scoop e tutte le notizie sul suo privato che – pur avendo la potenzialità di accrescere la sua fama – potrebbero mettere a repentaglio la sua quiete familiare. Di lui e di Selene si sa solo che vivono a Roma in una casa messa a nuovo nel 2016 a partire dall’unione di due appartamenti. Per il resto, la sua vita privata è assolutamente top secret.

Chi è Selene, la moglie di Neri Marcorè

Di Selene, la moglie di Neri Marcorè, si conosce a malapena il nome. Neri sta attento a non far trapelare nessuna notizia su di lei e sui suoi figli, essendo del parere che i panni – puliti o sporchi che siano – vadano lavati in famiglia. E – in particolare – nella loro bellissima casa ristrutturata qualche anno fa. I lavori sono stati documentati e trascritti sottoforma di reportage sul sito di Casafacile: “Come capita a tante coppie con figli, Selene e Neri Marcorè si sono ‘espansi’, unendo al primo appartamento (mq 87) quello a lato (mq 63). E per ottenere l’atmosfera giusta, è arrivata la stylist di Casafacile che ha curato il restyling della casa romana dell’attore nel 2011. Il risultato della ristrutturazione è una casa chiara, elegante ma a prova di bambini. Alcuni arredi preesistenti sono stati ri-usati e i materiali naturali, con le linee schiette, sono i preferiti”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA