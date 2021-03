Selfie estremo sulla cascata, ma cadono nel vuoto/ Volo di 40 metri: morti 2 giovani

Morti per un selfie estremo: è il tragico destino di Fernando Danziger, trentuno anni, e della sua amica Any Caroliny Duarte, ventitré. La coppia di giovani è infatti tragicamente venuta a mancare durante il tentativo di un autoscatto spericolato sulla cima di una cascata in Brasile, durante il quale hanno perso improvvisamente l’equilibrio, scivolando e precipitando nel vuoto per quaranta metri. I fatti, riportati da “Il Giornale”, risalgono ormai a due settimane fa e sono avvenuti nelle immediate vicinanze della cascata Chicao, nello Stato del Paranà.

Vaccino Sputnik nascosto tra bottiglie bevande frizzanti/ Contrabbando di 5775 dosi

A ricostruire l’accaduto è stata la testata britannica “The Sun”, che spiega come i due giovani avessero deciso di avventurarsi in un’escursione vicino a casa loro per contemplare la bellezza della cascata e del luogo. Poi, però, sarebbe stata Any a lanciare l’idea del selfie estremo nel punto più pericoloso di quell’area e, infatti, l’esito è stato drammatico, con la 23enne che è caduta e il suo amico che, provando ad afferrarla, è caduto anch’esso nelle acque sudamericane.

Ema, ok Astrazeneca: video conferenza stampa/ "25 casi gravi su 20 milioni vaccinati"

SELFIE ESTREMO, MORTI DUE GIOVANI IN BRASILE: INCHIESTA APERTA

Un selfie estremo che è costato la vita a Fernando e Any, in quanto, al momento dell’impatto con l’acqua, sono morti entrambi sul colpo. Alcuni testimoni che hanno assistito alla scena hanno lanciato l’allarme immediato, con i soccorsi che si sono affrettati a raggiungere il luogo dell’incidente, non potendo però fare altro che constatare il decesso dei due. Come riferisce “Il Giornale”, la scomparsa della coppia di amici ha indotto le autorità locali ad aprire un’inchiesta su tale episodio, imperniata in particolare sugli aspetti connessi alla sicurezza di quel luogo: come mai è così facile accedervi, pur essendo la sua pericolosità ben nota alle forze dell’ordine e alla gente del posto? L’ente locale per il turismo avrebbe addirittura già reso noto di volere procedere con l’esproprio di quei terreni, appartenenti a soggetti privati, al fine di intervenire con decisione sugli aspetti correlati alla sicurezza. Addirittura, questo non sarebbe il primo evento mortale avvenuto a quelle latitudini per colpa di un selfie estremo, stando a quanto riportando alcune fonti locali.

LEGGI ANCHE:

Pedofilia Chiesa Germania, 314 vittime abusi/ Report Diocesi Colonia: “55% under 14”

© RIPRODUZIONE RISERVATA