Leonardo, figlio Mike Bongiorno, vittima di un incidente/ “Frattura alla gamba e..”

Se l’è cavata con qualche ora in ospedale e una frattura alla gamba Leonardo, figlio di Mike Bongiorno, dopo un incidente in motorino che lo ha visto protagonista nei giorni scorsi. Dell’incidente ha parlato lo stesso Leonardo, adesso trentenne, scherzandoci su e mitigando subito la preoccupazione di chi lo segue su Instagram e non solo. Al grido di: “Attenti a rompervi una gamba, potreste trasformarvi in un ananas”, Leonardo Bongiorno ha raccontato di essere caduto in motorino preso in drive-sharing finendo così dritto dritto in ospedale o, meglio, al Gaetano Pini di Milano, noto centro ortopedico. A quel punto i dottori hanno valutato la situazione sottoponendo il giovane figlio di Mike Bongiorno ad una serie di radiografie e optando alla fine per l’inevitabile ingessatura.

Leonardo Bongiorno vittima di un incidente in motorino, come sta adesso?

Leonardo Bongiorno ha mostrato sulle Storie di Instagram la sua ingessatura svelando anche che ha passato ore in clinica perché ha dovuto attendere qualche ora in più per un intervento di bonifica nato dal fatto che era passato di lì un paziente con il Covid. Il giovane ha poi mostrato quello che ha definito il “suo nuovo ufficio” ovvero il divano di casa con tanto di gamba bene in alto sopra una fila di cuscini e poi il suo portatile. Prima di andare a letto ha mandato ai fan un’ultima foto con tanto di colonna sonora al grido di “Tachipirina..”, la sua amica in questi momenti “dolorosi”. Questa mattina non ci sono ancora notizie sul suo risveglio ma siamo sicuri che ne avrà ancora per un po’ prima che torni tutto come prima.

