Selma Blair, foto nuda dopo chemioterapia/ Lato B in mostra: è polemica

E’ una foto pesante, dal forte impatto estetico, quella pubblicata da Selma Blair semi-nuda dopo la chemioterapia che l’ha lasciata senza capelli. Uno scatto che ha fatto capolino sulla sua pagina Instagram diventando in breve tempo virale: oltre 230mila likes per lei, con tanti messaggi di sostegno e vicinanza, ai quali si sono aggiunti purtroppo anche gli insulti dei soliti haters, che non hanno rinunciato ad un’occasione così ghiotta per fare polemica. Nella foto, intitolata da Selma Blair “Ritratto di donna”, l’attrice americana posizionata davanti allo specchio indossa una giacchetta rosa molto elegante che non arriva però a coprire il sedere. Le parti intime, invece, vengono occultate soltanto da una borsetta nera fashion a forma di granchio…

Selma Blair, foto nuda dopo chemioterapia

Come detto sono stati davvero in tanti a prendere d’assalto il post di Selma Blair dopo la pubblicazione della foto in questione. Ricordiamo in breve la sua vicenda: pochi anni fa le è stata diagnosticata una sclerosi multipla. Come percorso terapeutico è stato scelto un intenso ciclo di chemioterapia, scrive Il Giornale, una cura sperimentale che comporta il trapianto di cellule staminali ematopoietiche fino a oggi utilizzate per combattere i tumori del sangue e del midollo osseo allo scopo di riavviare il sistema immunitario. Questa scelta ha portato i suoi frutti: in termini estetici c’è da segnalare la prevedibile caduta dei capelli, ma al contempo Selma può salutare la possibilità offertale dalla chemio di ricominciare una nuova vita. La donna ha da poco iniziato la fisioterapia e non vede l’ora di tornare alla sua vita di sempre.

