Selton/ “Pasolini una canzone contro la superficialità di oggi” (Vieni da me)

Puntata speciale quella di oggi di Vieni da me per il compleanno della conduttrice Caterina Balivo e gli autori hanno deciso di farle un regalo: ospiti in studio i Selton, noto gruppo folk brasiliano. Negli ultimi mesi, infatti, la presentatrice ha spesso lanciato la canzone “Pasolini” per i momenti di divertimento in studio ed ha anche spiegato il perchè: questa è la band preferita dal figlio e, dunque, è diventata anche la sua. I tre componenti del gruppo hanno spiegato di cosa parla in realtà il loro brano, che cita il grande Pier Paolo Pasolini: «Per noi è un genio, una colonna portante della storia italiana, ma il pezzo non parla di lui ma della superficialità. Abbiamo preso in prestito l’immagine di Pasolini per criticare questa superficialità di cui anche noi siamo vittima». Ovviamente, subito dopo hanno cantato in diretta il fortunato brano. I tre amici di Porto Alegre, già compagni di scuola in Brasile, si sono stabiliti a Milano ed hanno raggiunto il successo in Italia: tutto è iniziato grazie a Fabio Volo, che li ospitò nel programma Italo Spagnolo, registrato a Barcellona. Fu in quel momento che vennero notati da produttore musicale Gaetano Cappa, che li invitò nel Belpaese per registrare un album…

