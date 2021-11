Selvaggia Lucarelli aggredita a manifestazione no vax/ Video “Non sapevano chi fossi”

Selvaggia Lucarelli è stata aggredita nel corso di una manifestazione no vax al Circo Massimo di Roma. La giornalista ha denunciato quanto accaduto in un video pubblicato sui social network, dove si vede una persona prima aggredirla verbalmente e poi fisicamente, dato che le dà anche una testata. L’uomo viene successivamente allontanato da altri presenti. Le immagini, ad ogni modo, come preannunciato, non sono in versione integrale.

“Ieri sono andata al Circo Massimo per la manifestazione no vax con cappello, occhiali, mascherina. Nessuno sapeva chi fossi. Per il solo fatto di chiedere “perché è qui oggi?” sono stata aggredita in ogni modo possibile (denuncerò)”, ha scritto Selvaggia Lucarelli nel post. La giornalista ha voluto sottolineare dunque di essersi recata in mezzo ai manifestanti in incognito, ma ciò non è servito ad evitarle l’aggressione. “E aggiungo che tutto questo è stato possibile grazie alla totale assenza delle forze dell’ordine nell’area del Circo Massimo”.

Selvaggia Lucarelli aggredita a manifestazione no vax: il video

Selvaggia Lucarelli, dopo essere stata aggredita alla manifestazione no vax e no pass che si è svolta ieri al Circo Massimo a Roma, ha pubblicato il video sul suo profilo Twitter. Il filmato integrale, come preannunciato, sarà presto online su DomaniGiornale. La giornalista, intanto, si è mossa per vie legali, denunciando l’autore del violento gesto.

Non è la prima volta, purtroppo, che Selvaggia Lucarelli si scontra in prima persona con i no vax. In diverse occasioni, infatti, ha pubblicamente attaccato coloro che ritengono che il vaccino non sia sicuro e che rifiutano di aderire alla campagna di vaccinazione. L’aggressione, questa volta, va tuttavia ben oltre la sua persona. La giornalista, infatti, si era recata alla manifestazione in incognito, in quanto ben coperta da mascherina, occhiali e cappello. Non un attacco personale, dunque, bensì un gesto di violenza puro e crudo.

Ieri sono andata al Circo Massimo per la manifestazione no vax con cappello, occhiali, mascherina. Nessuno sapeva chi fossi. Per il solo fatto di chiedere “perché è qui oggi?” sono stata aggredita in ogni modo possibile (denuncerò). Presto il video integrale su @DomaniGiornale pic.twitter.com/9KYg6MvmP8 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 21, 2021





