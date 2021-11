Selvaggia Lucarelli vs Maddalena Loy/ “Ringrazi i vaccinati se oggi non è in casa”

Duro scontro avvenuto ieri sera in diretta tv fra la nota giornalista Selvaggia Lucarelli, giudice di Ballando con le Stelle, e l’attivista no vax e no green pass, Maddalena Loy. In occasione della diretta del programma di La7, Piazzapulita, l’esponente dell’associazione ‘Rete scuola in presenza’, afferma di non essersi vaccinata e di essere contraria al passaporto vaccinale, esternando le sue ragioni, ma Selvaggia Lucarelli non ne vuole sentir parlare.

Il conduttore, Formigli, chiede quindi alla Loy come mai non si sia vaccinata e non abbia fatto vaccinare i suoi figli in quanto “quelli che muoiono sono principalmente non vaccinati”, e l’attivista replica dicendo che il green pass “non protegge dal contagio”, sottolineando il fatto che anche i non vaccinati possono contagiare, ed inoltre gli stessi non vengono nemmeno sottoposto a tampone. Si tratta quindi di una “misura estorsiva e coercitiva”, mentre il vaccino è un “valore”, che se però imposto dalle “politiche sanitarie che non hanno un fondamento scientifico”, le persone hanno il diritto di contestarlo. “Ma che non hanno un fondamento scientifico chi lo ha deciso? – ribatte la Lucarelli – su quali dati? Dicono che i vaccini non servono? Io penso che le persone che ci sentono siano in grado di capire cosa si sta dicendo”.

SELVAGGIA LUCARELLI VS MADDALENA LOY: LO SCONTRO IN DIRETTA TV A PIAZZAPULITA

Quindi la Lucarelli aggiunge: “Ma il fatto che io da vaccinata sia meno contagiosa di lei che non lo è, è fondamentale. Questo lo dice la scienza”. Maddalena Loy a quel punto risponde: “Questo è un discorso che non dobbiamo fare io e lei”, ma la giudice di Ballando con le Stelle non ci sta: “No, questa è scienza. Io non accetto un contraddittorio con una persona che nega la verità”. La Loy parla di “obbligo surrettizio”, soffermandosi ancora sul green pass, e la Lucarelli ribatte: “Non c’è un obbligo, si chiama requisito”, ma la Loy non ci sta: “È ridicola questa conversazione”, prima che la giornalista conclude: “Ah, è ridicola? Lei non sa cosa dire, questa è la verità. Lei deve ringraziare i cittadini che si vaccinano se oggi non è chiusa in casa”.

