Selvaggia Lucarelli ci sarà a Ballando con le Stelle?/ I nomi dei possibili sostituti

L’esperienza come giurata di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle potrebbe terminare prima del previsto? La giornalista è intervenuta sul suo profilo Instagram per rispondere ad alcune domande dei suoi followers in merito ai suoi prossimi impegni professionali, in particolare sulla sua presenza a Ballando con le stelle, Piazza pulita e Radio Capital.

Selvaggia Lucarelli però ha deciso di lasciare tutti i suoi followers in sospeso rispondendo: ” Ci rivediamo, forse ci rivediamo, non ci rivediamo. In ordine casuale”. Ammettendo che in uno di questi programmi che l’ha vista protagonista negli scorsi anni potrebbe non fare ritorno.

Selvaggia Lucarelli abbandona Ballando con le Stelle? I sostituti….

Senza ombra di dubbio l’impegno televisivo più in vista di Selvaggia Lucarelli è quello da giurata a Ballando con le Stelle e qualora l’impegno della donna non dovesse confermarsi anche per il prossimo anno cosa succederà all’interno del tavolo della giuria, composto da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto, al prossimo avvio del programma previsto per l’8 ottobre?

Se Selvaggia Lucarelli non dovesse riconfermare il suo posto all’interno della giuria di Ballando con le Stelle, molti candidati hanno ammesso la loro disponibilità come giurati a partire dal prossimo autunno, in primis Giancarlo Magalli che si è già detto disponibile per essere un giurato all’interno dello show, anche se il suo posto potrebbe essere preso da Costantino della Gherardesca che ha già collaborato in passato con Milly Carlucci al Cantante mascherato.

