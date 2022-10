Selvaggia Lucarelli: “conflitto d’interessi?”/ “Chi ha raccomandato Rossella Erra?”

Ballando con le stelle 2022, Selvaggia Lucarelli giudicata non imparziale da Codacons: arriva l’esposto alla Rai e alla prima puntata volano accuse

Ha una partenza infuocata la nuova edizione di Ballando con le stelle, per via dell’esposto inoltrato alla Rai con cui Codacons taccia Selvaggia Lucarelli di mancata imparzialità nel ruolo di giudice, quando tra i concorrenti al format c’é Lorenzo Biagiarelli, e lei accusa di “raccomandazione” la collega giudice del popolo, Rossella Erra.

Poco prima che partisse Ballando con le stelle 2022, il dancing show condotto da Milly Carlucci con la collaborazione speciale di Paolo Belli, la giuria composta dai giudici di qualità e l’opinionista popolare, nel web si é sollevata la polemica dei telespettatori che taccia Selvaggia Lucarelli di un “conflitto di interessi”. Questo dal momento che, al Dancing show lei é chiamata al ruolo di giudice e, al contempo, a concorrere per la vittoria finale del format, tra gli altri concorrenti, c’é il suo attuale compagno Lorenzo Biagiarelli. Da qui, quindi, la volontà di Codacons di raccogliere le contestazioni dei telespettatori -che accusano la trasmissione di favorire Biagiarelli con le votazioni della Lucarelli- inoltrando un esposto alla Rai, chiedendo tra gli altri provvedimenti una sospensione della ex giornalista de Il fatto Quotidiano dal ruolo di giudice di ballo. Ciò nonostante, Selvaggia Lucarelli si é presentata alla prima diretta di Ballando con le stelle, dove ha potuto svolgere il suo incarico in giuria, fino a commuoversi alla visione della performance di Lorenzo Biagiarelli, concorrente in coppia con la ballerina professionista Anastasia Kuzmina. Ma non solo. Perché Selvaggia ha inoltre lanciato accuse di raccomandazione nel programma, a Rossella Erra.

Selvaggia Lucarelli smonta Rossella Erra: che succede a Ballando con le stelle, dopo l’esposto di Codacons?

Il che é accaduto per un intervento di quest’ultima circa la partecipazione alla trasmissione dei due fidanzati. La coppia di concorrenti, Lorenzo Biagiarelli e la sua maestra di ballo, é apparsa particolarmente complice durante la performance esibita al cospetto della giuria, tanto che la giudice e compagna del concorrente ha sentenziato: “Non so perché, sono commossa, perché dovrei essere in*azzata nera!“. E a compromettere ancor di più la posizione della giudice Selvaggia Lucarelli, in diretta, sulla scia dell’esposto Codacons, ci ha pensato Rossella Erra: “Perché è amore!” – ha urlato al microfono, l’opinionista popolare–. “Selvaggia anche tu ami! Questo è amore!“.

Complice l’esposto ai suoi danni, tuttavia, Selvaggia Lucarelli all’attacco di Rossella Erra ha sbottato: “La vera domanda comunque non è chi ha raccomandato Lorenzo, ma chi ha raccomandato Rossella Erra?“.

Un’esternazione che ha fatto calare il silenzio tombale in studio, facendo diventare virale nel web il botta e risposta con protagonista la giudice tacciata di mancanza di “imparzialità” nel ruolo di giudice a Ballando con le stelle. E tra i telespettatori c’é chi, nonostante la querelle in corso, intanto, ringrazia per il divertente siparietto al veleno registratosi sul caso TV del momento: “Selvaggia, ho urlato”, si legge tra i tweet del pubblico TV appassionatosi alla prima puntata di Ballando con le stelle 2022.













