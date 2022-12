Selvaggia Lucarelli fischiata dal pubblico di Ballando con le stelle: “Vado via!”/ “Teatrino stucchevole”

Selvaggia Lucarelli interrotta dal pubblico e fischiata alla finale di Ballando con le stelle 2022: lo sfogo della giurata

Non è una puntata semplice per Selvaggia Lucarelli la finalissima di Ballando con le stelle 2022. Che la giurata non abbia le simpatie del pubblico è cosa nota ma durante la finale anche parlare diventa difficile perché ad ogni cenno di critica per un concorrente partono fischi e polemiche. All’ennesima la Lucarelli sbotta e replica stizzita al pubblico.

Selvaggia Lucarelli: "Luisella Costamagna in finale a Ballando? È ingiusto!"/ "Ha ballato 3 puntate"

“Se volete io vado a casa! – tuona ormai stanca di essere costantemente interrotta durante i suoi giudizi a Ballando – O posso parlare o questo teatrino è diventato un po’ stucchevole francamente, anche perché stavo dicendo che era una bella cosa.” chiarisce. Milly Carlucci la invita a parlare ma lei sbotta, chiarendo che è quasi impossibile farlo con tale atmosfera. “Non riesco a parlare a finire un discorso. – continua la giurata, lanciando una stoccata – Allora la persona che fa fare le smorfie e le cose al pubblico evita di farle fare.” Mentre il vociferare del pubblico continua, la Lucarelli chiude: “Mi sono stancata voglio finire un pensiero no non finisco niente perché mi sono dimenticata cosa dire.”

