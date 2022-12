Ballando con le stelle 2022, finale/ Diretta e vincitore: Riccardo Cocciante ospite

Ballando con le stelle 2022: anticipazioni e diretta finale 23 dicembre

L’attesa è finalmente finita. Oggi, venerdì 23 dicembre, in prima serata, subito dopo l’edizione delle 20 del Tg1, Raiuno trasmette la finalissima di Ballando con le stelle 2022. Sarà una serata speciale quella confezionata da Milly Carlucci e Paolo Belli che regaleranno le ultime emozioni ai telespettatori di Raiuno. “La considero un’edizione miracolosa perchè dopo 17 anni riuscire a rigenerarsi è davvero qualcosa di speciale. Devo dire grazie ai maestri, ai concorrenti, alla giuria, ad Alberto Matano e ai tribuni. La giuria viene costantemente criticata ma è formata da giurati liberi di essere se stessi ed esprimere le proprie opinioni”, le parole rilasciate da Milly Carlucci ai microfoni di Oggi è un altro giorno all’interno della puntata del 23 dicembre.

Nonostante la finalissima sia ricca di sfide, avrà comunque un ospite speciale. In occasione del ventesimo anniversario di Notre Dame De Paris, in studio, con il suo pianoforte, ci sarà Riccardo Cocciante, pronto ad emozione con la sua voce mentre una coppia di ballerini si esibirà intorno a lui.

Le coppie finaliste di Ballando con le stelle 2022

Quali coppie scendono in pista durante la finalissima di Ballando con le stelle 2022? Sono sette le coppie che questa sera si contendono la vittoria: Le coppie che si contendono la vittoria sono Iva Zanicchi – Samuel Peron; Rosanna Banfi – Simone Casula; Ema Stokholma – Angelo Madonia; Gabriel Garko – Giada Lini; Alex Di Giorgio – Moreno Porcu; Alessandro Egger – Tove Villfor a cui si aggiungono Luisella Costamagna – Pasquale La Rocca che, grazie al ripescaggio della scorsa puntata, sono rientrati in gara.

Solo una coppia riuscirà a vincere portando a casa il titolo di coppia vincitrice di Ballando con le stelle 2022. A decretare il vincitore sarà il pubblico anche se non mancherà il supporto della giuria capitanata da Carolyn Smith. Al suo fianco gli immancabili Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Non mancheranno, anche questa sera, Alberto Matano con il tesoretto e la giuria popolare composta da Sara Di Vaira,

Come vedere in streaming la finale di Ballando con le stelle 2022

La finale di Ballando con le stelle è sicuramente uno degli eventi televisivi più attesi degli ultimi giorni del 2022. Oltre alla diretta televisiva garantita da Raiuno a partire dalle 20.35, non mancherà la diretta streaming grazie a Raiplay. Per seguirla basta collegasi al sito Raiplay o scaricare l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.

Grazie a Raiplay, inoltre, è possibile rivedere anche le singole esibizioni delle coppie finaliste così come è possibile anche recuperare tutte le esibizioni delle precedenti puntate.











