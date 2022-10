Selvaggia Lucarelli, lite con Samuel Peron: “Amore mio bello lo dici a tua sorella!”/ Iva Zanicchi sbotta!

Lite tra Selvaggia Lucarelli e Samuel Peron a Ballando con le stelle 2022

Selvaggia Lucarelli anche in questa edizione di Ballando con le stelle smuove gli animi sin dalla prima puntata. Lo fa anche quando sul palco arriva Iva Zanicchi, in gara insieme a Samuel Peron. Nonostante la simpatia che dice di provare per la cantante, la Lucarelli critica l’esibizione appena portata sul palco: “In tutta questa caciara va detto che il ballo è stato un disastro e tra l’altro Iva credo che lo sappia benissimo perché è troppo paracul* per non saperlo benissimo, quindi giustamente l’ha buttata in caciara!” attacca la giurata.

Selvaggia Lucarelli contro Samuel Peron, sbotta anche Iva Zanicchi!

Ad infuriarsi è il maestro di Iva Zanicchi, Samuel Peron, che tuona allora contro la Lucarelli: “Non è così! I passi li ha fatti tutti bene e a tempo. Visto che sei molto onesta, di ballo non ne capisci, lei i passi li ha fatti tutti correttamente! Eh amore mio bello, qui faccio il mio!” Quest’ultima frase indispettisce non poco Selvaggia, che replica: “Amore mio bello? Ma chi ti conosce! Amore mio bello a tua sorella! Chiamami col mio nome che non abbiamo questo tipo di confidenza”. Si accende così la discussione in studio, con Peron che risponde alla giurata altrettanto infastidito: “Io non ti ho offeso e non ti ho criticato. Tu hai messo in discussione il mio lavoro”. A chiudere però è una stoccata della Zanicchi: “Lucarelli: dammi quel ca**o che vuoi!”

