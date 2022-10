Ballando con le stelle 2022, 1a puntata/ Diretta e concorrenti: Carlotta Mantovan…

Ballando con le stelle 2022, anticipazioni e diretta prima puntata

L’attesa è finalmente finita. Dopo settimane di annunci, oggi sabato 8 ottobre, alle 20.35 su Raiuno, parte ufficialmente Ballando con le stelle 2022. Lo show del sabato sera di Raiuno è giunto alla 17esima edizione e quest’anno promette di regalare emozioni e sorprese grazie ad un cast di altissimo livello. Al timone dello show, come sempre, ci sarà la padrona di casa Milly Carlucci che, insieme alla propria squadra, ha formato un cast in cui sono presenti concorrenti che arrivano da mondi diversi come quello dello sport, del giornalismo, del cinema, della radio e della televisione e che uniscono diverse generazioni.

Dario Cassini, chi è il concorrente? Coppia con Lucrezia Lando, Ballando con le stelle/ Sarà la rivelazione?

Accanto a Milly Carlucci, anche in questa edizione, ci sarà come sempre Paolo Belli che, con la sua Big Band, accompagnerà, dal vivo, l’esibizione dei ballerini al ritmo di brani arrangiati secondo gli stili musicali di ogni singola gara.

Le coppie di Ballando con le stelle 2022

Sulla pista dell’Auditorium Rai del Foro Italico, questa sera, nel corso della prima puntata di Ballando con le stelle 2022, le coppie di concorrenti e ballerini si presenteranno ufficialmente alla giuria e al pubblico. Ad esibirsi saranno: Iva Zanicchi – Samuel Peron; Paola Barale – Roly Maden; Marta Flavi – Simone Arena; Luisella Costamagna – Pasquale La Rocca; Rosanna Banfi – Simone Casula; Ema Stokholma – Angelo Madonia; Gabriel Garko – Giada Li-ni; Enrico Montesano – Alessandra Tripoli; Giampiero Mughini – Veera Kinnunen; Dario Cassini – Lucrezia Lando; Alex Di Giorgio – Moreno Porcu; Lorenzo Biagiarelli – Anastasia Kuzmina; Alessandro Egger – Tove Villfor.

Alessandro Egger, chi è il concorrente? Coppia con Tove Villfor, Ballando con le stelle/ Incanterà la giuria?

A giudicare ogni singola esibizione ci sarà la confermatissima giuria formata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e capitanata da Carolyn Smith. La giuria popolare, invece, sarà formata da Rossella Erra e dagli ex, amatissimi maestri Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira nella nuova veste di giurati.

Carlotta Mantovan ballerina per una notte a Ballando con le stelle 2022

Anche nella 17esima edizione di Ballando con le stelle 2022 avrà, ogni settimana, un ballerino per una notte ovvero un ospite speciale che, per una sera, decide di mettersi in gioco scendendo in pista per portare a casa un ricco tesoretto da regalare ad uno dei concorrenti in gara. La ballerina per una notte della prima puntata è davvero speciale ed è legata a Milly Carlucci da un rapporto personale.

Enrico Montesano, chi è il concorrente? Coppia con Alessandra Tripoli, Ballando con le stelle/ Subito lite?

Per omaggiare l’amico Fabrizio Frizzi che è stato anche concorrente di Ballando con le stelle, questa sera, scenderà in pista la moglie Carlotta Mantovan. Una presenza speciale il cui annuncio ha già conquistato il pubblico, pronto a seguire la sua performance.











© RIPRODUZIONE RISERVATA