Selvaggia Lucarelli nuovo attacco a Simona Izzo/ Il gesto social non lascia dubbi: “Radical chic di mer*a”

Selvaggia Lucarelli attacca Simona Izzo: il gesto social

La querelle tra Selvaggia Lucarelli e Simona Izzo si inasprisce sempre di più, con i continui botta e risposta in diretta a Ballando con le stelle. La giurata ha sempre stuzzicato l’attrice per essere troppo presente nei confronti del marito Ricky Tognazzi, concorrente nello show di Milly Carlucci, e di averlo oscurato in più di un’occasione. I toni si sono alzati fino a parlare di querele.

Rossella Erra "Selvaggia Lucarelli? Non ci frequentiamo"/ "Altri la temono, io no"

Nelle ultime ore, la giornalista è tornata ad attaccare la Izzo postando il video di una vecchia discussione che l’attrice ha avuto con Francesco Venditti, quando hanno partecipato a Pechino Express. “Sei proprio una radical chic che ha distrutto questo paese. Voi radical chic di mer*a distruggete questo paese” affermava il figlio del noto artista romano, contro il volto televisivo. Con questo video, Lucarelli ha voluto far capire esattamente cosa pensa della Izzo senza agire direttamente.

Simona Izzo, nuovo attacco a Lucarelli: "Ossessionata da me"/ "Io Simona Pizzo? Che volgare, da querela!"

Simona Izzo e Ricky Tognazzi, le parole contro Selvaggia Lucarelli: “Passibile di querela”

Simona Izzo e Ricky Tognazzi, sono stati ospiti de La volta buona di Caterina Balivo, e hanno parlato della faida con Selvaggia Lucarelli. Il cantante ha mantenuto toni abbastanza pacati, limitandosi a dire: “Ci sono stati due o tre punti in cui ho perso le staffe e non mi sono piaciuto, anche perché sappiamo i caratteri e i ruoli dei giurati, quindi bisogna essere preparati. La Lucarelli è un’esperta di provocazioni, quindi bisogna stare attenta a non cascarci”.

Molto più pungenti le parole dell’attrice che ha lanciato una pesante stoccata alla giurata di Ballando con le stelle: “Selvaggia è in gara con me, è ossessionata! È passabile di querela. In realtà avrei potuto farlo anni fa ma non l’ho fatto, il passato e passato. Izzo-Pizzo vuol dire darmi della mafiosa. La volgarità di andare sui cognomi l’ho trovato molto brutto”.

Izzo e Tognazzi attaccano Selvaggia Lucarelli/ "Il suo mestiere è la polemista, ha detto cose sgradevoli"

© RIPRODUZIONE RISERVATA