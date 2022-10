Selvaggia Lucarelli piange per il fidanzato Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le stelle/ “Vederlo ballare…”

Selvaggia Lucarelli piange per il fidanzato Lorenzo Biagiarelli dopo l’esibizione a Ballando con le stelle

La performance di Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le stelle 2022 era particolarmente attesa. Il motivo è ben noto: la presenza in giuria della sua fidanzata Selvaggia Lucarelli. L’esordio di Lorenzo però sorprende tutti, compresa la sua fidanzata la cui reazione è davvero inaspettata. Oltre a stupire per le abilità portate sul palco al fianco della ballerina e maestra Anastasia Kuzmina, Lorenzo lascia tutti senza parole perché riesce a fare ciò che nessuno e riuscito a fare prima: far piangere la sua fidanzata.

Selvaggia Lucarelli, fidanzata di Lorenzo Biagiarelli/ Conflitto di interesse a Ballando con le stelle?

Selvaggia Lucarelli, scenata di gelosia per Lorenzo Biagiarelli

Dopo aver visto l’esibizione del suo fidanzato, Selvaggia Lucarelli scoppia in lacrime. “Mi ha fatto uno strano effetto, non so perché mi ha commossa.”, ammette lei quando in studio cominciano a chiederle il perché di queste lacrime. “Anche Selvaggia ha un cuore, è umana!” urla Rossella Erra. La Lucarelli ci mette un po’ a riprendersi dalla commozione, poi fa anche una piccola scenata di gelosia quando la giuria fa notare a Lorenzo che avrebbe dovuto essere più sensuale sul palco. “Secondo me la sensualità era a posto, perché il troppo stroppia, anzi, secondo me un po’ meno! Così il percorso è in crescita”, ha invece dichiarato Selvaggia con un palese sarcasmo.

