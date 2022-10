Lorenzo Biagiarelli, chi è il concorrente? Coppia con Anastasia Kuzmina, Ballando con le stelle/ Selvaggia…

Lorenzo Biagiarelli, chi è il concorrente di Ballando con le stelle 2022

Lorenzo Biagiarelli si presenta con Anastasia Kuzmina all’edizione 2022 di Ballando con le stelle. Originario di Cremona e classe 1990, nonostante abbia perseguito un percorso di studio basato sulla storia ha da sempre coltivato principalmente le sue due grandi passioni, ovvero la cucina e la musica. Non a caso, proprio nel 2019 esordisce nel mondo dell’editoria con un titolo dedicato proprio alla passione per i fornelli con tante ricette con simpatici aneddoti per arricchire il contenuto. Inoltre, è sconosciuto al mondo della TV grazie alla collaborazione con Antonella Clerici per il programma È sempre mezzogiorno. Con meno fortuna ma senza demordere porta avanti anche la sua carriera musicale con lo pseudonimo di B-Law. Dal punto di vista sentimentale è legato da diversi anni a Selvaggia Lucarelli che a breve avrà modo di incrociare proprio nel percorso a Ballando con le stelle. La giornalista è infatti da anni nella giuria e dovrà quindi trovare il giusto dei modi per commentare in maniera oggettiva le performance del compagno.

Secondo alcune indiscrezioni lo chef Lorenzo Biagiarelli avrebbe deciso di prendere parte a Ballando con le stelle, al fianco di Anastasia Kuzmina, in virtù di una posizione non più solida nel programma di Antonella Clerici. Pur trattandosi di voci, molti sono convinti che la volontà di mettersi in mostra con una nuova sfida serva proprio ad aprire nuovi scenari lavorativi futuri visto l’ipotetico ruolo incerto per il programma E’ sempre mezzogiorno. Il diretto interessato non ha rilasciato dichiarazioni in merito, si è limitato unicamente ad affermare quanto sia legato al programma del mattino e di non vedere l’ora di cimentarsi nella danza, terreno per lui del tutto sconosciuto. Inoltre, si è detto incuriosito dall’idea di essere giudicato proprio dalla sua compagna in riferimento alle performance che sarà in grado di offrire all’interno del programma.

Chi è Anastasia Kuzmina, ballerina e maestra di Ballando con le stelle

Ad accompagnare Lorenzo in questa sfida ci sarà la professionista Anastasia Kuzmina; debutta nel programma della Carlucci nel 2012, arrivando fino alla scorsa edizione in coppia con Federico Lauri. I due sono stati tra i migliori in gara al punto da arrivare a contendersi la vittoria nella tanto ambita finale. Per quanto riguarda l’aspetto sentimentale, ha trovato l’amore proprio a Ballando con le stelle; è infatti legata da diverso tempo a Fabio Basile, conosciuto proprio sul palco del programma. Negli ultimi tempi ha rilasciato numerose dichiarazioni molto toccanti in riferimento alla situazione bellica in Ucraina, suo paese d’origine. Non ha nascosto l’estrema tristezza e preoccupazione per le sorti della propria terra. Nonostante l’angoscia ha voluto comunque proseguire il suo cammino a Ballando con le stelle nella speranza di riuscire a donare sorriso e speranza ai suoi connazionali.

