Ballando con le stelle 2024, Selvaggia Lucarelli nel mirino dei Cugini di Campagna: “Tende trappole dal 2006”

Ballando con le stelle 2024 non è ancora iniziato e già non mancano scintille tra giuria e concorrenti. Nei giorni scorsi in un’intervista al periodo Mio è stata la giurata Carolyn Smith ad attaccare Selvaggia Lucarelli rivelando di non aver letto il suo libro sullo scandalo di Chiara Ferragni perché non interessata al pettegolezzo e chiacchiericcio. Salvo poi ritrattare e immortalarsi in un post su Instagram con il libro in mano. Adesso Selvaggia Lucarelli è finita nel mirino dei Cugini di Campagna, storica band pronta a scendere in pista. E in un’intervista rilasciata al magazine Oggi, Ivano Michetti ha attaccato la giurata portando a galla ruggini risalenti a 18 anni fa.

Nel dettaglio, il fondatore, insieme al gemello Silvano, dei Cugini di Campagna Ivano Michetti nell’intervista al magazine ha rivelato senza mezzi termini cosa pensa di Selvaggia Lucarelli e le sue parole sono state tutt’altro che lusinghiere. I due hanno partecipato come concorrenti nella stessa edizione del 2006 ma il cantante non ha un bel ricordo della giurata di Ballando con le stelle 2024 tanto da rivelare dopo ben 18 anni: “Selvaggia Lucarelli è sul mio libro nero da quando l’ho vista da vicino durate La Fattoria, nel 2006: tendeva trappole agli altri concorrenti.“ Sottolineando come, al contrario, con tutti gli altri è sempre andato d’amore e d’accordo.

Cugini di Campagna contro Selvaggia Lucarelli: scintille prima dell’inizio di Ballando con le stelle 2024

E non è tutto perché Ivano Michetti dei Cugini di Campagna contro Selvaggia Lucarelli ha rincarato la dose rivelando: “E’ una grande calcolatrice, molto costruita. Sputa sentenze per essere al centro dell’attenzione.” Dopo tutte queste frecciate al veleno il giornalista di Oggi non ha potuto non far notare al cantante che Selvaggia Lucarelli è una giurata del programma e la risposta è stata eloquente: “C’ho 77 anni, ho cantato al Madison Square Garden di New York, secondo lei me spavento?” Lo show di Milly Carlucci Ballando con le stelle 2024 non è ancora iniziato e già non mancano scintille ed attacchi, si preannuncia un’edizione particolarmente accesa.