Selvaggia Lucarelli Vs Grande Fratello Vip/ “Alda d’Eusanio? Cercano scandali poi..”

E alla fine sembra proprio che la squalifica di Alda d’Eusanio abbia fatto davvero molto rumore tanto da arrivare alle orecchie della sempre attenta Selvaggia Lucarelli pronta, manco a dirlo, a puntare il dito contro la produzione del Grande Fratello Vip 2020 alla ricerca dello scandalo per poi tirarsi indietro e puntare il dito contro gli altri, in questo caso proprio la giornalista. In molti hanno fatto notare che forse lei ha un po’ esasperato le cose proprio convinta del fatto che il suo ruolo doveva essere quello della “scandalosa vippona” ma andare così oltre, alla fine, non ha fatto altro che rovinare tutto con l’esito che conosciamo e di cui questa sera si parlerà al Grande Fratello Vip 2020. A puntare il dito contro il loro modo di fare è stata Selvaggia Lucarelli convinta che questa raffica di espulsioni e queste polemiche siano state studiate a tavolino dalla produzione solo a favore degli ascolti (che in realtà non sono poi stati così esorbitanti).

Selvaggia Lucarelli contro Grande Fratello Vip dopo la squalifica di Alda d’Eusanio

Su Tpi.it, Selvaggia Lucarelli accusa: “Non sono incidenti di percorso, ma il risultato di scelte lucide e strategiche che hanno un fine preciso: quello che accadano episodi che poi finiranno in cronaca… la scelta del cast è sempre più orientata verso personaggi.. ignoranti, borderline, con precedenti inquietanti e con meno filtri possibili. Ovvio che più si alza questa asticella nelle scelte del cast, e più capita che accadano fatti che sfuggono perfino al controllo degli autori”. Riferendosi poi proprio al fattaccio che ha visto protagonista Laura Pausini va poi a ritroso ricalcando tutto quello che è successo in questo periodo e non solo in questa edizione ma anche in altre arrivando a personaggi come Stefano Bettarini o Filippo Nardi.



