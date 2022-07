Selvaggia Roma: dura replica a Mirko Gancitano/ “É atroce l’ignoranza e la poca considerazione che date…”

Selvaggia Roma replica a Mirko Gancitano

Continua il botta e risposta social tra Selvaggia Roma e Mirko Gancitano. Dopo la frecciatina del fidanzato di Guenda Goria in seguito all’annuncio della gravidanza, la replica di Selvaggia Roma non si è fatta attendere. L’ex vippona, con un lungo post pubblicato tra le storie di Instagram, ha chiarito la propria posizione in merito all’opinione espressa sulla scelta di Guenda Goria di condividere video mentre era in ospedale per una gravidanza extrauterina in seguito alla quale è stata operata d’urgenza. “Purtroppo la percentuale di intelligenza di alcune persone è davvero molto bassa” esordisce Selvaggia che poi chiarisce la propria posizione sul pensiero espresso giorni fa sulla scelta di condividere anche momenti di dolore sui social.

“Non sono del parere di esporre una storia in ambulanza o chissà dove nel mentre ci sta contorcendo dal dolore . Non mi verrebbe in mente e non lo farei mai. Poi ovvio, siamo diversi. Porto rispetto alla privacy del mio male nel momento del dolore. Poi una persona può fare ciò che vuole, esporre anche tutti i problemi del mondo, ci mancherebbe. Ma dico solo che nel momento del dolore sarebbe più appropriato non farlo”, scrive ancora.

Lo sfogo di Selvaggia Roma “E’ atroce l’ignoranza…”

Selvaggia Roma che non nasconde la gioia per l’arrivo del primo figlio che nascerà tra qualche mese, poi, punta il dito contro chi l’ha attaccata solo per aver espresso un’opinione generica su ciò che accade sui social. “E’ atroce l’ignoranza e la poca considerazione che date alla vera importanza della vostra vita, ma dando più considerazione alla vita degli altri considerando di buttare fango e cattiverie per puro piacere. Addirittura mi è stato detto che non so riconoscere il dolore e non ho rispetto. Sorrido all’idea e mi imbarazzo per i vostri commenti”.

Infine, un messaggio per Guenda Goria: “Mando sempre un grande bacio ovviamente alla Guenda“, conclude Selvaggia. Il botta e risposta con Mirko Gancitano finirà qui?













