Selvaggia Roma “Eliana Michelazzo mi ha aggredita”/ “I miei testimoni presto…”

Selvaggia Roma ed Eliana Michelazzo continuano a darsele di santa ragione e non solo in teoria ma anche in pratica. Proprio qualche ora fa l’ex protagonista di Temptation Island ed ex fidanzata di Lenticchio, Francesco Chiofalo, ha accusato l’ormai ex amica di averla aggredita e di averla picchiata in un locale romano. Selvaggia Roma non rivela altri dettagli su quanto è successo ieri sera ma sembra proprio che sia ancora per la questione dell’ex e del tradimento che la Michelazzo non ha mandato giù almeno non secondo gli ultimi eventi di cui le due si sono rese protagoniste. La stessa Selvaggia Roma ha annunciato quanto accaduto scrivendo: “ Stanotte nel locale ti sei superata. La signora Eliana Michelazzo questa sera, mi ha messo le mani addosso e ho anche dei testimoni che domani daranno voce “. Tra i testimoni dell’aggressione ci sarebbe anche Tony Aglianò, che lei tagga scrivendo il messaggio, ballerino della sesta edizione di “Amici di Maria De Filippi”, amico di Selvaggia Roma.

ELIANA MICHELAZZO HA AGGREDITO SELVAGGIA ROMA? LE PAROLE DI DEINIRA MARZANO

A chiarire un po’ l’accaduto ci ha pensato Deianira Marzano che sui social, proprio poco fa, sollecitata dai suoi fan ha rivelato: “Ho telefonato ad Eliana e le ho chiesto novità e lei mi ha detto che Selvaggia era fuori dal locale dove c’era lei. Non volevano farla entrare… quando è entrata le ha dato della tr… e lei l’ha aggredita ma non come fa intendere Selvaggia”. Dove sta la verità? Siamo sicure che le due sbarcheranno presto in tv con la loro diatriba ed allora i fan saranno lieti di capire come andrà a finire questa guerra tra amiche nata per il presunto tradimento di Selvaggia ai danni di Eliana andando a letto con il suo ex Daniele. La stessa Michelazzo aveva annunciato tutto sui social: “ Purtroppo non mi va di parlare delle mie cose private, ma sono obbligata a farlo. Ieri sera ho ricevuto una chiamata di conferma dove ho saputo che Selvaggia Roma è stata col mio ex fidanzato Daniele “.

© RIPRODUZIONE RISERVATA