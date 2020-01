Eliana Michelazzo vs Selvaggia Roma/ “Ladra, sei stata a letto col mio fidanzato”

Eliana Michelazzo sbotta su Instagram e attacca l’ex amica Selvaggia Roma. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, attraverso una serie di storie, punta il dito contro l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo con cui aveva un rapporto d’amicizia al punto che, durante il Prati Gate era stata la stessa Selvaggia a difenderla pubblicamente, svelando l’esistenza di rapporti intimi tra la Roma e il suo ex fidanzato. “Ieri sera ho ricevuto una chiamata di conferma dove ho saputo che Selvaggia Roma è stata con il mio ex Daniele. Ovviamente io qualche mese fa avevo già scoperto tutto, però avevo un pochino bypassato la cosa perché non pensavo che erano stati a letto” – racconta la Michelazzo – “La cosa peggiore è che io quando ho scoperto tutto, lei ha cancellato anche i messaggi. Ha cercato di farsi perdonare ed io sono stata buona e carina perché stava in casa con me e non mi andava di cacciarla”. Eliana poi rincara la dose: “Lei poi ha confermato quindi dico: ‘Perché vai a letto con i fidanzati delle altre?’ Fatti la tua vita, le tue cose, ma sparisci dalla mia vita! Sparisci, che schifo!”.

ELIANA MICHELAZZO CONTRO SELVAGGIA ROMA: “LADRA, TI SEI PRESA ANCHE LE MIE MUTANDE”

Eliana Michelazzo è un fiume in piena e sui social pubblica anche alcuni screeshot delle conversazioni avute con Selvaggia Roma in cui si scambiano reciproche accuse. “Fatti la tua vita, fatti le tue cose, ma sparisci dalla mia vita! Sparisci, che ovviamente sei già sparita. Che schifo! Tu dici che sei andata a letto con lui perché la storia era finta, ma tante persone possono dire che io andavo a dormire da lui. Fa comodo dire queste cose perché, se no, come giustifichi il fatto che stai a letto con il fidanzato di una persona che ti è amica e che ti sta accanto? Quando non si sa che dire, d’inventano grandi bufale. Ammetti che sei una grande put…, punto”, sbotta ancora la Michelazzo. Infine, Eliana lancia un’ultima accusa alla Roma. “Ti sei presa anche le mie mutande, approfittatrice, ladra. Sei una poverina, fatti aiutare da un bravo dottore. Sei cattiva, perfida e ladra”.

LA REPLICA DI SELVAGGIA ROMA

Dopo le gravi accuse di Eliana Michelazzo, la replica di Selvaggia Roma non si è fatta attendere. L’ex protagonista di Temptation Island spiega di non essere mai stata ospite di Eliana, ma di averle regolarmente pagato l’affitto. Poi aggiunge: “le mutande? Cara stron*a, quando le stendevamo erano sullo stesso stendino. Adesso sono anche ladra di mutande. Ti prego fatti aiutare”. Selvaggia, poi, spiega che il ragazzo con cui sarebbe andata a letto non era, in realtà, il fidanzato di Eliana Michelazzo. “Non stavate insieme. Ne eri convinta solo tu. Non accettavi il fatto che a lui potessi, probabilmente, piacergli. Hai perfino detto che lui sparlava di me e così non è stato. Sei una persona che mette zizzania. Per fare del gossip hai voluto far passare me da stron*a epica e così la gente non capisce e pensa pure che ne ho approfittato stando a casa tua gratis”, conclude la Roma.





