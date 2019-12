Selvaggia Roma scrive alla Fiordelisi/ “Francesco Chiofalo voleva tornare da me…”

Selvaggia Roma scrive ad Antonella Fiordelisi e non le porta nessuna lieta novella. Nonostante il Natale sia alle porte, l’ex protagonista di Temptation Island, ha deciso di regalare una bella “tranvata” tra capo e collo all’attuale fidanzata del suo ex Lenticchio. L’influencer da qualche settimana aveva deciso di perdonare Francesco Chiofalo, dopo essere stata tradita. Ospite di Barbara d’Urso, ha cercato di portarsi a casa le corna in maniera dignitosa ma il risultato non aveva convinto nessuno. “Io l’ho perdonato, lo sto mettendo alla prova. Lui è venuto tre mesi a Salerno in un B&B nella stessa via di casa mia e io avevo completamente chiuso le porte perché non volevo vederlo più. L’ho perdonato perché mi ha dimostrato tanto, mi ha dimostrato che ci tiene che si è pentito”, aveva raccontato in diretta. Tra le pagine del settimanale DiPiù, arriva la lettera di Selvaggia, che potrebbe riaccendere il gossip sul “terzetto”: cosa è accaduto?

Selvaggia Roma: rivelazioni choc su Francesco Chiofalo

“Quando nei giorni scorsi non eri ancora tornata da lui ci siamo sentiti al telefono. Lui voleva parlarmi a tutti i costi dopo mesi in cui non ci siamo rivolti la parola. Gli ho chiesto se era innamorato di te e lui: “Mah, innamorato…diciamo che lei è molto presa”. Gli ho detto allora che non doveva farti soffrire come aveva fatto con me, che doveva crescere e comportarsi bene. Ha fatto finta di ascoltarmi, poi prima di salutarmi mi ha chiesto: “Ma tu ci torneresti con me?”, ha raccontato Selvaggia Roma. Che poi ha aggiunto: “Anche se lo hai perdonato, sappi che non smetterà mai di mentirti. Puoi trovare un uomo migliore. Te lo dico io, che tante volte ho pensato che potesse cambiare”. Nella lunga missiva, anche la Roma parla di un tradimento da parte di Chiofalo ai suoi danni: “Mi avevano chiamato gli autori di Maria De Filippi, mi conoscevano perché avevo corteggiato Alessio Lo Passo a Uomini e Donne. Ho fatto l’errore di dirlo a Francesco ed è diventato il suo chiodo fisso. Non parlava d’altro. Io gli dicevo che dovevamo risolvere i nostri problemi: mi aveva tradito, dovevo ancora capire se perdonarlo, e lui spingeva perché andassimo in tv in mezzo a tentatrici e tentatori. Non sentiva ragioni”. E sul tumore ha svelato: “Quando l’ho saputo l’ho chiamato per sapere come stava. Poi, tempo dopo, i suoi fan mi hanno criticato per non avergli espresso pubblicamente la mia vicinanza e Francesco, invece di dire che mi ero fatta viva con lui, ha lasciato che tutti mi dessero addosso”.

