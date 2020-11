Selvaggia Roma “Vendicativa? No, ma aspettati di tutto”/ ‘Minaccia’ Tommaso Zorzi e..

Selvaggia Roma, dal giorno del suo ingresso nella Casa del GF Vip ha dimostrato di essersi particolarmente integrata con il resto del gruppo. Dopo il suo approdo turbolento, infatti, ha dimostrato grande simpatia ed al tempo stesso molti momenti di estrema fragilità, legata soprattutto alla mancanza di un rapporto con il padre. Al contempo però ha dato vita a numerosi momenti esilaranti diventando la regina delle cadute inaspettate. L’influencer ed ex volto di Temptation Island si è resa protagonista anche di uno scherzo da parte di Tommaso Zorzi che, con la complicità di alcuni suoi compagni tra cui Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli, è stata vittima di una burla. Il giovane rampollo milanese ha infatti deciso nelle passate ore di nascondere alcuni effetti personali dell’influencer, tra cui la valigia e il materasso, per poi occultarli all’interno del Market. Dopo essersi accorta delle malefatte ai suoi danni, Selvaggia ha esclamato: “Ragazzi ditemi dove avete messo le mie cose! Siete tremendi!”. Una scena che ha visto molti “Vipponi” complici tra loro e che hanno provato a provocare la Roma fino a suggerirle persino di uscire controllare “fuori dalla Porta Rossa”.

SELVAGGIA ROMA VITTIMA DI TOMMASO ZORZI

Selvaggia Roma ad oggi ha dimostrato di saper stare perfettamente al gioco e dopo lo scherzo ai suoi danni ha messo in guardia Tommaso Zorzi in tono di sfida: “Tommaso aspettati di tutto! Fossi in voi altri invece non dormirei”, ha aggiunto, ironizzando anche con gli altri coinquilini. Al momento l’ex amica di Eliana Michelazzo è riuscita a mettere a segno ben tre scherzi ai danni di Zorzi che, non pago, ha voluto approfittare del suo ingresso nel confessionale per potersi vendicare delle burle subite. A tal fine il 25enne con l’aiuto dei coinquilini ha deciso di bloccarle la porta con dei divani, consapevole del rischio a cui sarebbe andato incontro: “Ragazzi questa volta me la fa pagare, però lei me ne ha fatti già tre”. Solo dopo essere riuscita a scavalcare i divani ed uscire dal Confessionale (con tanto di nuova caduta!), Selvaggia ha lanciato la nuova sfida ai suoi compagni di avventura: “Ragazzi, vi aspetta una settimana da Dio, poveri voi… Ma io non sono vendicativa!”. Selvaggia si prepara dunque con un pizzico di spensieratezza ad affrontare la sua prima nomination che la vede questa sera a rischio eliminazione, anche se sui social sono in tanti gli utenti appassionati del Grande Fratello Vip che la vorrebbero salva. Sarà riuscita con la sua simpatia a conquistare anche i telespettatori?



