Selvaggia Roma VS Eliana Michelazzo/ “Sei una stronza, fatti curare!”

Per non finire totalmente nel dimenticatoio dopo il “Pamela Prati Gate”, Eliana Michelazzo ha messo in piedi un altro “progettino” niente male. Questa volta, le protagoniste sono lei medesima (che, dopo avere “giocato” da amica della protagonista ha deciso di buttarsi nuovamente ma questa volta nel ruolo dell’interprete principale) e la sua amica Selvaggia Roma. Secondo l’ex manager, la ex fidanzata di Francesco Chiofalo sarebbe andata a letto con il suo ex Daniele Bartolomeo, mentre era ancora fidanzato con lei. Dopo la confessione della Michelazzo, anche la Roma ha voluto dire la sua. Mettendo da parte per un attimo Fitvia, ha tuonato: “Tu e il ragazzo che dicevi di frequentare non stavate insieme. Eri convinta solo tu. Sei stata ossessionata da lui, sei stata invadente, lo hai convinto ad andare in tv facendogli il lavaggio del cervello! Non accettavi il fatto che potevo piacergli io! Sei una persona che mette zizzania, cattiva! Sei una stron*a, fatti curare!”.

Selvaggia Roma “risponde” ad Eliana Michelazzo

Selvaggia Roma dopo le precisazioni, ha anche attaccato il suo ex fidanzato Luca Muccichini. Ed infatti anche lui, non poteva farsi scappare la ghiottissima possibilità di parlare dell’accaduto, commentando a suo modo la vicenda: “Nel tempo ho imparato a tenere le cose private per me, anche perché non si capisce mai bene chi ha torto o ragione. Io l’ho imparato con il tempo, se pubblicassi io tutto quello che mi succede scadrei nel trash, e arriverei agilmente a 4 milioni di followers! Detto ciò, dopo i miei errori ho smesso di fare la guerra social anche al mio ex (Francesco Chiofalo, ndr), ho avuto cervello”. Poi la stoccata all’ultimo fidanzato: “Adesso mi avete anche mandato delle storie di un soggetto, non voglio dire nemmeno ex, che sparla male di me, dice cose assurde, ma lui è un infame, mi ha fotografato mentre ero nuda in casa sua per far girare quelle foto, è un pezzo di merda, mi astengo dal commentare anche lui ma è una cosa schifosa attaccare una persona solo per risultare puliti”. E la conclusione: “Io direi a certe persone di non mettersi davvero in mezzo: è un niente, ha preso il verificato (la spunta blu su Instagram, ndr), ma adesso se ne stesse per i cavoli tuoi, facesse l’infame ma per i cavoli tuoi!”.

