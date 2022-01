Selvaggia Roma vs Sophie Codegoni/ “Ti accolli agli uomini come un polipo e…”

Selvaggia Roma attacca Sophie Codegoni. L’ex gieffina non riserva belle parole nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne. Selvaggia definisce Sophie Codegoni come una ragazza immatura e facendo riferimento al siparietto della madre, rivela: “Ma la madre di Sophie quale programma ha visto? Scusate ma quali messaggi sta passando la figlia? Sophie bellezza indiscutibile ma sei tanto scema purtroppo”. Selvaggia Roma è anche convinta che Sophie Codegoni si accolli agli uomini. In effetti prima aveva cercato di approcciare Gianmaria Antinolfi e ora sembra ripetere il copione con Gianmaria Antinolfi. Selvaggia scrive: “Immatura e fai passare messaggi sbagliatissimi, in più ti accolli agli uomini come un polipo fumando e bevendo a gogo. Sarai sensibile certo. Ma falla vedere questa sensibilità e maturità. Sei lì dentro e dall’inizio abbiamo visto solo il contrario”.

Selvaggia Roma poi polemizza anche contro il reality definendolo un programma ormai cupo e vuoto: “Che Grande Fratello cupo, squallido e vuoto. Questo grande fratello traspare solo alcol, invidia e cattiveria. Orrore”. In molti si sono schierati contro Selvaggia Roma. Qualcuno ha fatto notare che Selvaggia Roma era entrata lo scorso anno per mettere zizzania e attaccare Elisabetta Gregoraci. Pertanto questa frecciatina poteva anche risparmiarsela.

Selvggia Roma e l’attacco a Soleil Sorge

Qualche mese fa, Selvaggia Roma si era scagliata anche contro Soleil Sorge. Selvaggia Roma aveva attaccato l’influencer definendola una stronza seriale alla ricerca di visibilità: “Per Sole sentirsi donna vuol dire andare in una trasmissione e cercare il più possibile di mettersi in risalto comportandosi da stronza seriale mettendo a casaccio due parole su altre due pensando di sotterrare un’altra donna semplicemente con ‘Sono dell’America del Nord. Hablo muy bien espanol’. Purtroppo se avessi collegato la tua boccuccia di rose al cervello spareresti meno idiozie come anche in questo caso. Triste e patetica”, aveva sentenziato.

Non contenta l’ex gieffina se l’è presa anche con Sonia Bruganelli, “colpevole” di aver difeso Soleil dopo il discorso di Adriana Volpe. “Sì e poi non è finita qui. Perché alla fine, proprio quando pensi di essere rimasta senza parole davanti all’indecenza di questo GF supertrash ecco la Bruganelli! Non so se avete visto quello di cui parlo. Ma sarà normale che lei difende Sole anche di fronte alla sua assoluta indifendibilità? Bruganelli Bruganelli, parli bene e sei peggio di Alex Belli”, aveva concluso.



