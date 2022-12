Selvaggia spietata con Iva Zanicchi “sai fare solo una cosa”/ E lei chiama i fan…

Iva Zanicchi, altro scontro di fuoco con Selvaggia Lucarelli. La giurata: “Sai fare solo il valzer”

Scontro bello pepato a Ballando con le Stelle 2022 tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli. L’esibizione della cantante, come al solito, non convince la giornalista e giurata di Raiuno, che per questa prima finale evidentemente si aspettava molto di più. L’artista ed il suo insegnante dovevano misurarsi in una nuova prova “cinematografica”, danzando sulle note di Via col Vento. Lo stile adottato da Iva, tuttavia, infastidisce Selvaggia che rimprovera la concorrente, prima di rifilarle un sonoro 4. “Vediamo quando la signora finisce…Noi abbiamo fatto tutti i balli, magari male, ma li abbiamo fatti tutti…”, tuona Iva Zanicchi, rispondendo alle accuse al veleno di Selvaggia. Per la Lucarelli, tuttavia, non si è visto nulla di nuovo. E quel che ha visto, a quanto pare non l’ha convinta affatto.

Zazzaroni spietato con Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli/ "Inacidita e lui.."

Iva Zanicchi chiama a raccolta i fan dopo lo scontro con Selvaggia Lucarelli: “La giuria mi ammazza ogni settimana”

“Io dico che Iva Zanicchi non può tornare a Ballando con le Stelle col valzer solo perché non sa fare altri balli”, spiega seccata. La giornalista fa capire di non avere nulla di personale contro Iva, ma il suo giudizio non cambia. La Zanicchi fa spallucce e allora chiede l’aiuto del pubblico, ma quando scopre di essere in finale, perlomeno, tira un sospiro di sollievo. “La giuria mi ammazza ogni settimana…votatemi a casa!”, il grido di aiuto della mitica Iva, ancora alle prese con un botta e risposta pepato con Selvaggia.

LEGGI ANCHE:

"Khaby Lame ha chiuso col suo manager"/ Lucarelli: "Guerra in tribunale e mistero sui soldi guadagnati"Selvaggia Lucarelli smaschera Chiara Ferragni/ "Beneficenza? A pagare è la Balocco"

© RIPRODUZIONE RISERVATA