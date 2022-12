Ballando con le stelle 2022, 1a finale/ Diretta e finalisti: Valeria Fabrizi ospite…

Ballando con le stelle 2022: anticipazioni e diretta prima finale 17 dicembre

Sabato 17 dicembre, alle 20.35, Raiuno trasmette la prima finale di Ballando con le stelle 2022. Milly Carlucci, con la collaborazione di Paolo Belli che, dalla sala delle stelle raccoglierà le emozioni dei protagonisti, condurrà una serata in cui non mancheranno i colpi di scena e le emozioni. Colpo di scena che c’è stato a poche ore dalla messa in onda della puntata quando Milly Carlucci ha annunciato il forfait di Francesca Chillemi. L’attrice ed ex Miss Italia avrebbe dovuto esibirsi come ballerina per una notte, ma a causa del covid, non potrà farlo. Al suo posto, in rappresentanza della fiction “Che Dio ci aiuti”, scenderà in pista Valeria Fabrizi.

Nel corso della serata, inoltre, la giuria presieduta da Carolyn Smith e composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, giudicherà anche l’esibizione degli attori de Il paradiso delle signore. In pista, così, scenderanno: Emanuel Caserio, Valentina Bartolo, Pietro Masotti, Pietro Genuardi, Massimo Poggio, Clara Danese, Chiara Russo e Lucrezia Massari.

Le coppie in gara a Ballando con le stelle 2022

Le coppie protagoniste della prima finale di Ballando con le stelle 2022 sono quelle composte da: Iva Zanicchi – Samuel Peron; Rosanna Banfi – Simone Casula; Ema Stokholma – Angelo Madonia; Gabriel Garko – Giada Lini; Alex Di Giorgio – Moreno Porcu; Alessandro Egger – Tove Villfor.

Tuttavia, sulla coppia di Gabrel Garko e Giada Lini resta un punto interrogativo. Dopo l’infortunio al braccio, l’attore, durante l’allenamento, si è fatto male ad un polpaccio. Come ha spiegato la Carlucci ai microfoni de La vita in diretta, l’infortunio di Garko è abbastanza grave. L’attore, tuttavia, potrebbe scendere nuovamente in pista per non rischiare di perdere la finale esibendosi, tuttavia, da fermo e affidando il tutto alla sua maestra.

Il ripescaggio delle coppie eliminate: chi accede alla finale

Per le coppie eliminate nelle scorse puntate di Ballando con le stelle 2022, è arrivato il momento di rischiare il tutto per tutto sperando di rientrare in gara con il ripescaggio. Le coppie eliminate sono: Marta Flavi – Simone Arena; Giampiero Mughini – Veera Kinnunen; Paola Barale – Roly Maden; Luisella Costamagna – Pasquale La Rocca; Dario Cassini – Lucrezia Lando; Lorenzo Biagiarelli – Anastasia Kuzmina.

Quale coppia riuscirà a rientrare in gara? Secondo un pronostico di Selvaggia Lucarelli, in gara potrebbe rientrare Luisella Costamagna mentre non avrebbe alcuna possibilità di rientrare in gara Lorenzo Biagiarelli. Sarà davvero così?

