Semedo viola protocollo/ Festa con 20 persone per il terzino del Barcellona: è bufera

Sono guai per Nelson Semedo, “beccato” a violare le norme dei protocolli di sicurezza anti Covid 19, proprio nei giorni appena antecedenti alla ripresa della Liga (la prima partita Siviglia Betis si giocherà proprio questa sera). Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, pare che il terzino del Barcellona abbia preso parte a una festa di compleanno di un amico, a cui hanno preso parte una ventina di persone in tutto (pure senza mascherina), tenutasi lunedì in un locale a Castelldefels. Dunque una palese violazione delle norme della cosiddetta Fase Due, il cui protocollo prevede che gli incontri vengano limitati a un massimo di 15 persone. A testimonianza dei fatti, tante foto della celebrazione, che messe su internet hanno fatto subito il giro della rete, finendo ovviamente in mano alla stampa, che non ha esitato a far scoppiare una nuova polemica sui calciatori che violano le norme anti coronavirus. Secondo quanto riportato poi da Deportes Quatro, pare che le “foto incriminate” siano state diffuse dagli stessi partecipanti alla festa, i quali poi scoppiato il caos, si sono affrettati a farle sparire, non riuscendovi.

SEMEDO VIOLA LE NORME ANTI CORONAVIRUS: IL BARCELLONA PRONTO A PUNIRLO

Arrivata dunque la notizia che Semedo avrebbe infranto il protocollo sanitario, ecco che il terzino del Barcellona si è trovato presto al centro di una bufera mediatica, le cui conseguenze potrebbero essere anche molto gravi per il portoghese. Lo stesso club blaugrana infatti ha convocato il suo giocatore per chiedere spiegazione di queste immagini che sono circolate nel web e inoltre pare che la dirigenza abbia richiesto l’acquisizione delle riprese delle telecamere a circuito chiuso del locale, per accertarsi della violazione del difensore. Presto ci attendiamo sviluppi sulla vicenda. Va aggiunto che Semedo non è stato naturalmente l’unico giocatore della Liga a infrangere i protocolli: oltre ai tristi esempi della Premier League, pure in Spagna nei giorni scorsi sono finiti al centro delle polemiche 4 giocatori del Siviglia, come pure il giocatore del Real Madrid Jovic, che ha organizzato un barbecue assieme a degli amici lo scorso fine settimana.



