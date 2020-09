Semi Cina a cittadini Usa senza ordine/ “Allarme per larve infestanti”: stop Amazon

Dalla Cina arriva la particolare storia della spedizione di semi bloccata da Amazon. A migliaia di persone sono arrivate delle confezioni decisamente misteriose senza che nessuno le avesse mai ordinate. Si parla al momento di Stati Uniti e Canada, ma anche Australia e Gran Bretagna. Non viene al momento fatta menzione del nostro paese, anche se l’allarme non si può considerare cessato. Pare che i semi possano essere invasivi e in grado di portare dei danni seri sia alle colture che all’allevamento del bestiame, inoltre non è da escludere che possano portare malattie alle piante e feroci parassiti. Su Il Messaggero viene raccontata una storia che ha davvero del paradossale e che sta facendo parlare molti giornali in giro per il mondo.

Semi dalla Cina bloccati da Amazon, grande preoccupazione in un momento particolare

I semi arrivati da Cina, Malesia e Taiwan di cui non si conosce la provenienza e che sono stati bloccati da Amazon fanno rumore, ancor più perché ci troviamo in un momento molto particolare. Il mondo sta affrontando una pandemia globale da Coronavirus, scoppiato in Cina e poi esploso in tutto il resto del globo, e proprio per questo non si può far finta di niente. Va ricordato che proprio a causa del lockdown in tutto il mondo è cresciuta la richiesta di prodotti per la coltivazione di cibo in casa propria, una concomitanza che lascia riflettere. Le autorità americane e il dipartimento per l’agricoltura hanno fatto partire le indagini per tutelare la popolazione e cercare di capire cosa si muova dietro questa paradossale situazione.



