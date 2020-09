Bollettino Coronavirus Italia Min. Salute/ Dati 7 settembre: 87 ricoveri in un giorno

È atteso per il pomeriggio di oggi il nuovo bollettino Coronavirus Italia, con i dati rilasciati dal Ministero della Salute, per inquadrare l’attuale situazione epidemiologica nel nostro Paese. In base all’ultimo aggiornamento disponibile, ergo quello di domenica 6 settembre 2o2o, sono diminuiti i contagi (+1297), ma, a onor del vero, sono stati effettuati 30mila tamponi in meno (76.856 quelli eseguiti nelle ultime 24 ore, mentre il giorno precedente erano stati oltre 107mila). I decessi sono stati 8, 405 i guariti-dimessi e 884 i nuovi casi effettivi di contagio. Dall’inizio della pandemia sono 277.634 le persone che hanno contratto il virus: attualmente positivi restano 32.078 italiani, con 35.542 vittime totali e 210.015 guariti-dimessi. A livello ospedaliero, sono 1.816 i ricoverati nei reparti Covid-19 di tutto il Paese, con un aumento considerevole di 75 unità nelle ultime 24 ore: sono invece 133 i pazienti nelle terapie intensive, dodici in più rispetto alla giornata di sabato. A livello di distribuzione territoriale, è la regione Lombardia, come accade di consueto, ormai, a guidare l’infelice graduatoria, con 198 nuovi contagi sui 1.297 totali: seguono il Veneto con 179, l’Emilia-Romagna con 124, la Toscana e il Lazio a quota 122, la Liguria con 111 e la Campania con 100. Nessun nuovo caso positivo solo nella regione Valle d’Aosta.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: L’ALLARME DEGLI ANESTESISTI

In attesa di conoscere il nuovo dato relativo ai contagi, che sarà reso noto quest’oggi nel nuovo bollettino Coronavirus Italia, spiccano sulle colonne del “Giornale di Sicilia” le parole di Alessandro Vergallo, presidente nazionale di Aaroi-Emac (Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani): “La curva epidemica si sta alzando e i malati di Covid-19 che vengono ricoverati non sono meno gravi di quelli arrivati a marzo o aprile“, spiega Vergallo. “Non ci convince quanto detto da alcuni in questi mesi, e cioè che il virus sia diventato meno aggressivo. La curva epidemica sta risalendo, così come i casi in terapia intensiva, che hanno un’età media più bassa. Per fortuna siamo lontani dal livello di allarme rosso dei mesi di marzo e aprile, grazie al contenimento sociale”. Una situazione ancora distante dalla normalità tanto auspicata e inseguita in questi mesi dagli italiani e che si proverà a tenere a bada anche attraverso il Dpcm che entra in vigore proprio quest’oggi.



