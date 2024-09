Sempre al tuo fianco, anticipazioni puntata 22 settembre 2024 su Rai 1: Sara in un triangolo amoroso

Torna questa sera, 22 settembre 2024, su Rai 1 l’appuntamento con la fiction Sempre al tuo fianco, e in attesa della messa in onda ecco tutte le anticipazioni. Due nuovi episodi andranno in onda questa sera (il terzo e quarto), e vedranno Sara, la vulcanologa interpretata da Ambra Angiolini, trovarsi a dover affrontare una serie di sfide che metteranno a dura prova i suoi rapporti personali e professionali.

Le anticipazioni dell’episodio 3 di Sempre al tuo fianco, dal titolo Cuori in affanno, ci svelano che la relazione tra Sara e Renato sembrava procedere a vele spiegate, ma l’arrivo inaspettato di Massimo, l’ex marito di Sara, sconvolgerà gli equilibri. Massimo, infatti, rivelerà alla sua ex di essere ancora innamorato di lei, il che complicherà ulteriormente la situazione sentimentale di Sara. Oltre ai problemi personali, Sara dovrà affrontare anche una nuova emergenza professionale. Alla Protezione Civile, infatti, si verificherà un’imprevista situazione di pericolo che metterà alla prova le sue capacità e quelle dei suoi colleghi.

Anticipazioni Sempre al tuo fianco: Marina viene arrestata

Le anticipazioni del secondo episodio di Sempre al tuo fianco del 22 settembre, dal titolo Emergenza in famiglia, ci svelano invece che Massimo reagirà male alla relazione tra Sara e Renato. Mentre Sara si trova perciò a gestire un inaspettato triangolo amoroso, per di più sempre più intricato, sua figlia Marina si ritroverà coinvolta in un grave guaio: la ragazza verrà infatti arrestata. Questo porterà il personaggio di Ambra Angiolini a mettere da parte i contrasti con l’ex marito per raggiungere Stromboli e cercare di capire cosa è successo. Le anticipazioni non rivelano ancora i motivi di questo arresto, ma è chiaro che questa nuova complicazione metterà a dura prova il rapporto tra madre e figlia. Infine, mentre Sara deve gestire questa crisi familiare, la Protezione civile dovrà fare i conti con una nuova emergenza che metterà a durissima prova l’operato di Canovi.