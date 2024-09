Anticipazioni Sempre al tuo fianco, puntata del 22 settembre: Renato non vuole perdere Sara

E’ già partita la caccia alle anticipazioni di Sempre al tuo fianco, la serie tv con Ambra Angiolini che torna su Raiuno la prossima settimana, domenica 22 settembre, con la seconda puntata. Cosa succederà nel nuovo episodio e cosa dobbiamo aspettarci? Stando alle anticipazioni che circolano online, Sara decide di tuffarsi a capofitto nella relazione con Renato, ma dovrà fare i conti con il ritorno in scena del suo ex marito Massimo. Renato non vuole farsi da parte ma la concorrenza per Sara è serrata e il loro futuro incerto.

Nel frattempo Marina finisce nei guai e in men che non si dica si ritrova nei guai. Sul fronte lavorativo Sara sorride per un nuovo incarico assegnato, ma sua figlia Marina rovina l’entusiasmo esprimendo tutto il suo dissenso sulla nuova esperienza della madre. Le anticipazioni di Sempre al tuo fianco rivelano inoltre che Federico è in procinto di partire per Stromboli, dove studierà le attività del vulcano.

Sempre al tuo fianco, anticipazioni del 22 settembre: cosa succede nella seconda puntata

Ospitato da Massimo e Marina, Federico senza volere dà loro la notizia della relazione tra Sara e Renato, lasciandoli di sasso. Renato, che ora deve affrontare le insidie rappresentate dal ritorno di Massimo, vuole fare tutto il possibile per restare al fianco di Sara. Quando l’ex marito di lei però scopre della loro relazione non la prenderà affatto bene e cercherà di ricomporre il suo legame con la donna, mettendo a durissima prova la storia con Renato.

Insomma, le anticipazioni di Sempre al tuo fianco rivelano una seconda puntata succulenta. Ora, non resta che aspettare domenica prossima e godersi la puntata in onda questa sera. Appuntamento fissato su Raiuno per le 21.25 per tutti gli appassionati di fiction e serie tv. Grande curiosità anche di capire come Sempre al tuo fianco se la caverà in termini di share e ascolti, dato che dovrà vedersela con La Rosa della vendetta.

