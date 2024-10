Dalla paura collettiva al dramma sono passate solamente poche ore in quel di Senigallia – precisamente nella frazione di Montignano – con i residenti che in mattinata si sono svegliati con un’allerta diramata dalle autorità per un 15enne (in quel momento introvabile) che girava armato per le vie cittadine: nella notte il ragazzino secondo una prima ricostruzione che è ora al vaglio degli inquirenti avrebbe rubato la pistola d’ordinanza del padre Vigile Urbano – in servizio proprio a Senigallia – allontanandosi di corsa senza lasciar detto nulla a nessuno sulle sue intenzioni.

Immediatamente (ed ovviamente) era scattata una vera e propria caccia all’uomo per il ragazzino scappato con la pistola del padre a Senigallia e le autorità erano arrivate a mobilitare – oltre alle squadre mobili – anche elicotteri e droni per riuscire ad individuarlo; il tutto mentre le scuole erano state messe in allerta, intimando a dirigenti e professori di non far avvicinare gli studenti alle finestre e di tenerli al chiuso fino a ricerche ultimate, nel timore che il ragazzino avesse in mente una vera e propria sparatoria scolastica.

Senigallia, 15enne ruba la pistola del padre e si suicida: cosa è successo e l’ipotesi di un litigio

Dalla paura – dicevamo – si è passati presto al dramma perché dopo un’estenuante mattinata di ricerche si sono estese su tutto il territorio di Senigallia, quasi fino ad Ancona il 15enne è stato individuato in un casolare della campagna di Montignano: una volta raggiunto il luogo, le autorità non hanno potuto far altro che constatare che il suo piano (probabilmente fin dall’inizio) era quello di togliersi la vita, il tutto – confermano fonti citate da FanPage – con la stessa pistola che aveva rubato al padre nella notte.

Ancora incerte le ragioni dietro al tragico gesto del ragazzino di Senigallia, ma l’ipotesi più gettonata è che all’origine del furto e della fuga del ragazzino ci sarebbe stato un qualche litigio occorso nella sera di ieri con i genitori; mentre nel frattempo l’unica certezza è che l’intera frazione di Montignano si è chiusa in un doloroso e profondo lutto con la famiglia.