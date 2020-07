Sequestro Caserma Piacenza e 10 carabinieri arrestati/ “Torture e arresti illegali”

Per la prima volta nella storia d’Italia una caserma dei Carabinieri viene sequestrata del tutto con l’arresto di 10 militari per accuse choc: torture, arresti illegali, estorsione, spaccio e ulteriori illegalità che ha portato all’arresto dei 10 carabinieri a Piacenza, 4 ulteriori nel mirino delle indagini (tra cui il comandante della Caserma della Compagnia di Piacenza) ma anche 12 spacciatori che avrebbero avuto legami con i militari indagati. Un autentico terremoto che riporta l’Arma dei Carabinieri sotto l’occhio del ciclone dopo il caso Cucchi: si tratta della caserma di via Caccialupo con arresti e torture contro i detenuti che sarebbero avvenuto in svariati anni di illegalità. Le accuse pesantissime dovranno ovviamente essere verificate e sentite le difese dei singoli carabinieri indagati: quel che è certo, spiega il neo procuratore della Repubblica Grazia Pradella «Tutti gli illeciti più gravi sono stati commessi nel lockdown, con il più totale disprezzo dei decreti emanati dalla presidenza del consiglio. Solo un militare della caserma non è coinvolto. Faccio fatica a definire questi soggetti ‘carabinieri’ perché i comportamenti sono criminali. Non c’è nulla di lecito nelle loro azioni».

LE ACCUSE CONTRO I CARABINIERI DI PIACENZA

I reati commessi partono dal 2017 ma secondo quanto riporta l’accusa citata oggi 22 luglio dal giornale di Piacenza “Libertà”, tra i vari capi di indagine anche le certificazioni fornite da un carabiniere che avrebbero consentito a spacciatori piacentini di raggiungere Milano per rifornirsi di droga durante il lockdown. «Per noi è un colpo al cuore», ha spiegato il comandante provinciale dei Carabinieri Massimo Savo, «Da parte nostra c’è totale disponibilità a collaborare per fare piena luce sui fatti». L’operazione chiamata “Odysseus” è stata condotta dalla guardia di finanza, in collaborazione con la polizia locale e scoperchia presunti reati come svariati pestaggi ad un cittadino accusato ingiustamente di spaccio di stupefacenti tramite prove false e casi di tortura avvenuti tra le mura della caserma di Via Caccialupo. Durante la conferenza stampa tenuta alle ore 12 dalla Procura di Piacenza è stato mostrato un video in cui si sente un cittadino piangere per le percosse ricevute dai carabinieri: tra gli arresti ritenuti illegali, scrive Il Fatto Quotidiano nella sua versione online, «vi è un pusher percosso “in modo violento” nonostante avesse ancora “le manette alle mani”».



