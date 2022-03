Serena, Amici 2022/ Prova Beyoncé, il guanto di sfida vs Carola

Amici 21, Serena Carella sfida Carola Puddu: Raimondo Todaro lancia il guanto su Beyoncé

Alla vigilia del secondo serale Amici 2022, previsto per il 26 marzo 2023 su Canale 5, Serena Carella è mandata in “guerra” contro Carola Puddu. A lanciare il guanto di sfida -per l’atteso appuntamento serale del talent- è Raimondo Todaro: l’insegnante di ballo chiama Carola, pupilla di Alessandra Celentano, a misurarsi in una prova sulle note di un brano Pop di risonanza internazionale di Beyoncé, schierata contro la sua allieva, Serena Carella. Questo in risposta alle critiche mosse dalla collega avversaria, Celentano, sull’aspetto fisico di Serena, che a detta della maestra non rispecchia le linee e doti fisiche classiche previste come requisiti essenziali per un ballerino di livello.

Il guanto di sfida, quindi, per Todaro, testimonierà che la danza “è bella perché varia” e che i ballerini a loro volta sono diversi tra loro: un ballerino, seppur tecnicamente perfetto, secondo i canoni e i dogmi della danza classica, può non risultare idoneo per uno spettacolo che non sia improntato sulla danza classica.

Ragion per cui Todaro schiera Serena contro Carola nel nuovo guanto di sfida lanciato sul campo del secondo serale di Amici 2022.

Carola Puddu batte Serena Carella ad Amici 2022?

In occasione del secondo serale di Amici 2022, quindi, Carola Puddu e Serena Carella sono chiamate ad esibirsi in una coreografia montata sulle note dell’iconico brano Singles ladies di Beyoncé. Una choreo, che a detta di Todaro, valorizzerebbe Serena ai danni di Carola, per presenza scenica e doti di entertainment. Sarà davvero così?

