Serena Autieri/ “Mio marito Enrico s’è commosso quando gli ho dedicato una canzone”

Serena Autieri pronta a vivere una nuova avventura: l’artista da lunedì sarà al timone di “Dedicato”, programma in onda ogni mattina su Rai 1. L’attrice e cantante ha raccontato a Storie Italiane: «Protagoniste saranno le dediche, il pubblico ci sta scrivendo tantissimo per raccontarci storie. Verranno amici e amiche, canteremo insieme. C’è il maestro Campagnoli al pianoforte, ci sarà Gigi Marzullo: avrò tanti amici a supportarmi in questa avventura».

Filippo Bisciglia: “Affronto un momento difficile”/ “Non parlo di cose private ma...”

«Raccontiamo Edoardo Bennato, ci sarà Ron… ci saranno tanti amici», le prime anticipazioni di Serena Autieri: «Questo è un sogno che si realizza: poter avere questo contatto con il pubblico, poter pensare di vivere un momento dia alleggerimento insieme in un anno così difficile, tornare a vivere delle emozioni… Vorrei che questa trasmissione fosse questo, ce la stiamo mettendo tutta: è veramente un sogno che si realizza».

Frida Bollani, figlia Stefano/ "Primo concerto? A 10 gg, sono cieca ma ho altri doni"

SERENA AUTIERI E IL RAPPORTO CON ENRICO GRISELLI

«E’ una bella ripartenza, con leggerezza, raccontando storie belle positive e cantando insieme: sarà un momento terapeutico da vivere insieme», ha aggiunto Serena Autieri, per poi parlare delle dediche: «Le dediche mi piacciono tanto, è un gesto d’amore, è dire grazie a qualcuno: è una carezza e in questo momento ne abbiamo bisogno. Mi piacciono i gesti e le piccole attenzioni, sono le più belle». Poi Serena Autieri ha rivelato un dettaglio dell’amore col marito Enrico Griselli: «Ho tante canzoni nel cuore, ne ho una che porto nel cuore ed è quella che ho dedicato a mio marito, “Tu si ‘na cosa grande” di Domenico Modugno. Gli è uscita pure una lacrima quando l’ho cantata (ride, ndr)».

LEGGI ANCHE:

Matilda De Angelis/ “Musica il primo amore, Mara Venier? Non le ho detto 'stupida'”

© RIPRODUZIONE RISERVATA