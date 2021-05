Serena Autieri/ “Ornella Muti? Donna immensa, cresciuta nel suo mito”

Serena Autieri tra gli ospiti della nuova puntata di Top Dieci, il varietà condotto da Carlo Conti il venerdì in prima serata su Rai1. Un periodo davvero magico per l’attrice partenopea che attualmente è in video anche nella fiction di successo “Buongiorno mamma” con protagonista Raoul Bova. Una storia forte, ma vera quella portata in scena su Canale 5 dove interpreta il personaggio di Miriam che ha raccontato così dalle pagine del settimanale Oggi: “è un’insegnante di sostegno che, per una vicissitudine personale, si trasferisce nella città in cui vivono Raoul Bova e la sua famiglia. E i nostri personaggi si “incollano”: entrambi vivono un momento difficile, si cercano, si aiutano e… non posso dirle di più”.

SERENA AUTIERI/ "Mia figlia un dono immenso. Raoul Bova? Chiacchieriamo molto"

Parlando poi del rapporto con Raoul Bova con cui ha condiviso il set della fiction, ma anche di The Christmas show ha rivelato: “è stato bello ritrovarlo. Da lontano sembra ombroso, chiuso… Invece è un fior di professionista e sempre pronto alla battuta: siamo diventati grandi amici”. Non solo, sul set di The Christmas show ha lavorato anche con Ornella Muti su cui ha detto: “è una donna immensa, l’ultima diva. Sono cresciuta nel suo mito, ed è un orgoglio esserle diventata amica: ci sentiamo, ci cerchiamo, appena si potrà andrò a trovarla a casa sua, in Piemonte”.

Enrico Griselli, marito Serena Autieri/ Affiati e belli: "Lockdown ha rischiato di.."

Serena Autieri e il rimpianto di…

Una carriera ricca di successi quella di Serena Autieri. Conduttrice, attrice e cantante, la Autieri è un’artista a 360° capace di distinguersi, con egual successo, in tutti gli ambiti dello spettacolo. In realtà dietro quella faccia d’angelo si nasconde un caratterino bello tosto come ha raccontato dalle pagine del settimanale Oggi: “da piccola mi arrampicavo sugli alberi e sono rimasta temeraria: amo le moto, adoro scalare e quando mio marito, che è un asso dei cieli mi ha detto: “Se siamo all’estero e ci viene voglia di noleggiare un aereo, non possiamo: dovresti prendere il brevetto anche tu”, non me lo sono fatto ripetere due volte. Ah, con Enrico e i suoi amici vado pure al poligono: ho una mira… “. Nonostante il grande successo come artista, l’attrice non nasconde di avere un rimpianto: quello di non aver terminato gli studi di Giurisprudenza. “E’ quel rimpianto che porto nel cuore di non aver continuato, ovviamente la carriera di attrice, cantante, mi ha portata da altre parti ma nel mio intimo c’è sempre uno spazietto segreto che pensa, non si sa mai, di riprendere, sono ancora in tempo” – ha dichiarato a ilsudonline.it.

LEGGI ANCHE:

SERENA AUTIERI/ “Quando Pippo Baudo prese un aereo per conoscermi…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA