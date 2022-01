Serena Bortone è fidanzata?/ Scoop di “Dagospia”, la cena con Lorenzo Viotti!

Serena Bortone, chi è? Cosa si sa sulla sua vita privata?

Serena Bortone è una degli ospiti di “L’eredità – serata Sanremo“. La conduttrice di “Oggi è un altro giorno” vive una certa popolarità negli ultimi anni, grazie soprattutto al sucesso del programma attualmente condotto ma anche dall’ottima esposizione ricevuta con “Agorà“. In molti si chiedono se la conduttrice sia single o fidanzata. Non è facile stabilirlo. Infatti, pur essendo parecchio estroversa davanti alle telecamere, risulta altrettanto riservata sulla sua vita privata. Occorre segnalare tuttavia lo scoop di “Dagospia“, quando lo scorso novembre pizzicò Serena Bortone a cena a Roma in compagnia di Lorenzo Viotti, 31enne direttore d’orchestra. Da quel momento nessuna conferma o smentita. Lorenzo Viotti, che dirige una delle più prestigiose orchestre dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, era stato poco prima ospite in trasmissione da Serena Bortone, protagonista di un momento simpatico e piacevole della trasmissione in cui i due avevano anche amabilmente scherzato. Tra i due c’è stato un flirt?

Serena Bortone, biografia e carriera

Serena Bortone nasce a Roma l’8 settembre del 1970 e inizia a lavorare fin da giovanissima sul piccolo schermo. Il suo debutto è arrivato proprio in Rai, la stessa azienda in cui lavora attualmente. La giornalista ha esordito con il programma intitolato “Alla ricerca dell’Arca”, che all’epoca era condotto da Mino Damato. Successivamente è passata a presentare altri programmi molto importanti come “Avanti”, di Serena Dandini. Dal 1998 in poi ha cominciato a specializzarsi nel giornalismo del settore politico muovendo i primi passi nelle trasmissioni che approfondiscono tematiche di attualità. Ha fatto da inviata per trasmissioni come Mi manda Lubrano, Ultimo Minuto, Mi manda Raitre, TeleCamere e Tatami. Serena Bortone è diventata anche autrice, firmando format di successo e diversi documentari. Nel 2010 è arrivata un’ulteriore svolta con la creazione del programma Agorà, trasmissione che ha riscosso fin da subito un grande successo confermandosi tra i programmi chiave del palinsesto. Attualmente è al timone di Oggi è un Altro Giorno su RaiUno, programma in cui ospita personaggi importanti.

