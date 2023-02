Serena Bortone: “Elodie? Le ho dato io la borsa!”/ “Poi l’ha lasciata sulle scale e…”

A “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone e andata in onda nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 febbraio 2023, la conduttrice è tornata sull’episodio che l’ha vista protagonista insieme a Elodie al teatro “Ariston”. Ricapitoliamo, per i meno attenti e i non informati: durante la serata delle cover, quella di venerdì 10 febbraio, l’artista si è avvicinata alla prima fila di poltroncine, nella zona occupata da Eleonora Daniele, Giovanna Civitillo e, appunto Serena Bortone e ha sottratto a quest’ultima la borsetta, imitando quanto fatto (e rifatto quest’anno sul Suzuki Stage di piazza Colombo, ndr) da Piero Pelù durante il Festival 2020.

Elodie: "Per 4 mesi non sono uscita di casa"/ "Stanotte mi sono buttata sulla gente"

SERENA BORTONE, TUTTA LA VERITÀ SULLA BORSA “RUBATA” DA ELODIE: “L’HA LASCIATA SULLE SCALE…”

A “Oggi è un altro giorno”, Serena Bortone ha però rivelato come quel furto sia stato in realtà “consensuale”: “Ho visto Elodie che arrivava, ma tutto subito non capivo cosa volesse fare. Poi ho realizzato che puntava alla borsa per prendere punti al FantaSanremo. Siccome io per natura sono generosa, quando ho compreso che non trovava il manico della borsetta, gliel’ho voluta porgere”. Al termine dell’esibizione, Elodie ha lasciato la borsa sulle scale del palco del teatro “Ariston”, ma Serena Bortone ha rassicurato tutti: “Mi è stata restituita dopo un attimo”.

LEGGI ANCHE:

VIDEO CLIP UFFICIALE “DUE” DI ELODIE/ Canzone Sanremo 2023: amore senza etàElodie, proposta matrimonio a Sanremo 2023/ "Mi vuoi sposare?", sorpresa in platea

© RIPRODUZIONE RISERVATA