Piero Pelù superdotato?/ Libero: “Cos’aveva nelle mutande?”. Lui: “Tutta roba vera!”

Piero Pelù superdotato? Il Festival di Sanremo 2023 assume contorni “hot”, un po’ come accaduto in passato con Francesco Gabbani e le sue presunte dimensioni generose. Questa volta, per lo stesso motivo, il cantante più chiacchierato della kermesse è l’ex frontman dei Litfiba, esibitosi fuori concorso ieri sera sul palco in piazza Colombo con la sua “Gigante”, canzone che portò in gara nell’edizione 2020 della kermesse canora in landa matuziana. Il quotidiano “Libero” in queste ore ha pubblicato un articolo mediante il quale evidenzia i commenti social di numerosi telespettatori scatenati sull’argomento.

PIERO PELÙ SUPERDOTATO? LUI SCHERZA: “TUTTA ROBA VERA! PROVARE PER CREDERE”

In particolare, “Libero” scrive: “Qualcuno sospettava addirittura che Piero Pelù avesse messo una sorta di ‘rinforzo’ negli slip per aumentarne il volume. Già, durante Sanremo, Twitter è il regno del possibile e dell’impossibile…”. Il rocker ha scelto di non restare in silenzio sulla questione e ha deciso di pubblicare sul proprio profilo lo screenshot di “Libero”, con il titolo proposto dal giornale: “Sanremo 2023, sospetti hard su Piero Pelù: ‘Cosa si è messo nelle mutande’”. La replica del cantante è stata tutta da ridere: “Caro Libero, tutta roba vera, provare per credere!”.

