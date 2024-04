Serena Bortone emozionata a Domenica In “Mi sto mettendo a piangere”/ “Ex fidanzati? Ci sono sempre per loro”

Domenica In, Serena Bortone spiazza Mara Venier: “Sono emozionata, mi sto mettendo a piangere”

Dopo l’addio a Rai1 ed alla fascia del primo pomeriggio con il suo programma Oggi è un altro giorno, Serena Bortone è ritornata su Rai1 ospite a Domenica In da Mara Venier. Appena entrata Serena Bortone è quasi scoppiata a piangere: “Per la prima volta nella mia vita televisiva, te lo giuro, su quello che ho di più caro al mondo sono emozionata come una pupa non rispondo di quello che potrei dire mi sto mettendo a piangere tra un minuto perché tu stai tenendo a battesimo il mio romanzo e per me è un’emozione sesquipedale, una roba immensa e ti sono grata.”

Francesco Paolantoni commosso a Domenica In "Mamma e papà morti quando avevo 22 anni"/ "Vissuto una tragedia"

Subito dopo ha parlato dei suo romanzo dal titolo A te vicino così dolce disponibile in tutte le librerie. E proprio parlando del suo libro Serena Bortone ha confessato: “C’è un elemento che a me ha sconvolto la vita e mi ha ossessionato per tutta la vita è che la mia migliore amica si fidanza con un ragazzo che in realtà era un ragazzo trans. L’elemento fondamentale che io volevo raccontare e che secondo me abbiamo vissuto tutti è quanto siamo risposti a farci ingannare dell’amore.”

Riccardo Fogli smaschera Roby Facchinetti: "Perché ho lasciato i Pooh? Obbligato"/ Tensione a Domenica In

Serena Bortone ha un fidanzato? “Sono single ma sono disponibile con tutti, amiche, amici ed ex fidanzati”

Sulla vita sentimentale di Serena Bortone vige da sempre il massimo riserbo, non è chiaro se sia fidanzata o abbia un compagno ne chi siano stati i suoi ex. Durante la chiacchierata con Mara Venier a Domenica In, tuttavia, Serena Bortone si è sbilanciata involontariamente rivelando di aver mantenuto degli ottimi rapporti anche con gli ex. Nel dettaglio, infatti, parlando della sua vita e dei suoi affetti ha confessato: “Io sono disponibile con tutti e ci sono sempre. Sono disponibile con le mie amiche, i miei amici ed anche i miei ex fidanzati.”

Matteo Paolillo chi è, Edoardo Conte in Mare Fuori/ Ludovica Coscione, fidanzata o solo gossip?

Sulla chiusura di Oggi è un altro giorno Serena Bortone non ha parlato, mentre sul suo nuovo programma Che Sarà in onda ogni weekend ha confessato: “A me piace tutto quello che faccio perché non potrei fare cose che non piacciano. Sono tornata alla parte più informativa. Mi piace essere utile e l’idea che qualcuno in questo programma trovi informazioni che in altre parti non trova”











© RIPRODUZIONE RISERVATA