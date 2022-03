Serena Bortone positiva al Covid, come sta?/ Conduce Oggi è un altro giorno da casa

Serena Bortone non è al timone di Oggi è un altro giorno. La celebre conduttrice televisiva è collegata da casa e ha spiegato in apertura il motivo: è risultata positiva al Covid-19 dopo aver scoperto di avere un po’ di febbre. Collegata dal salotto della sua abitazione, l’ex presentatrice di Agorà ha esordito ironizzando: “Abbiamo già dato l’anno scorso a gennaio. Io avrei preferito restare a casa a dormire”.

Col tono di voce un po’ raffreddato, Serena Bortone ha scherzato sulla presenza dei suoi due gatti alle sue spalle: “Stanno facendo una confusione, sono sempre in giro, poveri divani”. A condurre la trasmissione da studio ci pensa Pino Strabioli, che ha spinto la presentatrice a raccontare quanto sta attraversando e come è nata la scoperta della positività al virus: “Io ho un po’ di febbre. Io non mi ammalo mai. Ho fatto un tampone rapido e mi risulta una linea leggermente positiva”.

SERENA BORTONE POSITIVA AL COVID-19

Serena Bortone ha spiegato di versare in buone condizioni di salute, in attesa della conferma della positività al Covid-19 delle autorità competenti. La conduttrice, infatti, ha scoperto il contagio grazie ad un test rapido fai da te, effettuato a causa delle lineette di febbre: “Sto aspettando di fare il controllo finale, che venga qualcuno a farmi il tampone molecolare, ma nel frattempo meglio stare a casa, considerando che il tampone rapido mi dice che ho una positività. Io ho già fatto il Covid a gennaio 2021, ho fatto due vaccini… Insomma, non ci vogliamo fare mancare nulla”. Nonostante il videocollegamento, Serena Bortone condurrà la puntata odierna di Oggi è un altro giorno, sostenuta in studio da Pino Strabioli e dai consueti affetti stabili: “Io sono qui insieme agli effetti stabili a tua completa disposizione per l’intera puntata”, la conferma del volto tv.

