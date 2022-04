Serena Carella, Amici 2022/ Attacca Celentano”Passa che io sono pesante…”

Amici 2022, Alessandra Celentano sfida Serena Carella in un pas de deux

Per il terzo serale di Amici 2022, previsto per il 2 aprile 2022 su Canale 5, la maestra Alessandra Celentano sfida l’allieva del team avverso capeggiato da Raimondo Todaro, nel ballo, Serena Carella, con un guanto di sfida. Si tratta di una prova che chiama la ballerina a esibirsi in un passo a due insieme al compagno di squadra e latinista, Nunzio Stancampiano, schierati contro gli allievi pupilli dell’insegnante fautrice del guanto, ovvero i due ballerini classici Carola Puddu e Michele Esposito. Una prova che Serena non ritiene equa e sulla base della quale lancia accuse velate di bodyshaming contro la Celentano, e che d’altra parte, tuttavia, Nunzio la esorta ad affrontare con il beneplacito del loro mentore, Raimondo Todaro.

Serena, Amici 2022/ Prova Beyoncé, il guanto di sfida vs Carola

Serena Carella lancia accuse ad Alessandra Celentano ad Amici 2022?

“Passa il messaggio che Nunzio non sa fare le prese e che io sono pesante- dichiara Serena Carella, in confidenza con Raimondo Todaro, palesandosi incerta di volersi mettere alla prova nel guanto di sfida ricevuto-. io già so che non c’è neanche una minima chance di vincere”. E Todaro affonda Alessandra Celentano, spronando gli allievi a non arrendersi: “Lei vuole solo vincere e non importa in quale maniera… accettiamo”.

LEGGI ANCHE:

SERENA CARELLA, AMICI 2022/ "Non ha il fisico per ballare!" Si tratta di bodyshaming?

© RIPRODUZIONE RISERVATA