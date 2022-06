Serena Enardu choc: “Una persona è entrata in casa mia per picchiare mio figlio”/ “Lui è molto scosso”

Serena Enardu choc su Instagram: “Voleva picchiare mio figlio”

È un racconto drammatico quello fatto da Serena Enardu, noto volto di Uomini e Donne, nelle ultime ore attraverso il suo profilo Instagram. L’ex tronista ha rivelato di aver vissuto momenti di paura quando una persona, della quale non ha voluto rivelare l’identità, è arrivata a casa sua per picchiare suo figlio Tommaso.

In una serie di stories postate su Instagram, Serena Enardu ha dunque svelato di aver denunciato la persona in questione. “Sia il mio avvocato che altre persone che mi vogliono bene mi hanno sconsigliato di parlarne sui social, ma voi sapete che io faccio fatica.” ha esordito nelle stories, spiegando che “Mi sono recata a fare una denuncia perché una persona, della quale non farò il nome per ovvi motivi […] si è presentato a casa per picchiarlo.”

Serena Enardu ha denunciato la persona che voleva picchiare suo figlio Tommaso: i dettagli

Serena Enardu definisce questa persona “squallida, una persona violenta…un essere spregevole che è invisibile nella vita di mio figlio”. E nel suo sfogo aggiunge che “la cosa più assurda è che invece doveva essere l’unica persona nel mondo che lo vuole proteggere. Ma non l’ha mai fatto.” Pesanti accuse quelle della Enardu, che spiega poi come sta adesso suo figlio Tommaso.

“È stato veramente tutto molto pesante. Tommaso è stato scosso parecchio dal punto di vista psicologico. – ha ammesso l’ex di Uomini e Donne, concludendo – E quindi sono abbastanza frastornata, siamo abbastanza frastornati. Ma a breve tornerò con il solito mood di sempre, quello che mi contraddistingue. Giusto risolvere due cosine burocratiche.”

