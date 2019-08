Serena Enardu e Pago/ “Ieri mi sono spaventata a morte per un incendio…”

Pago e Serena Enardu tra le coppie di Temptation Island Vip 2019. Il reality di Canale 5 ha annunciato chi parteciperà alla nuova edizione e tra le coppie ci sono il cantautore e l’ex tronista di Uomini e Donne. I due hanno deciso di mettere alla prova il loro amore, del resto nel dicembre scorso erano circolate voci riguardanti la fine della relazione. Qualcuno avanzò l’ipotesi di una rottura tra la bella sarda e il cantante, ma la stessa Serena Enardu chiarì che il compagno si era allontanato un po’ a causa degli impegni. A proposito di un eventuale matrimonio, l’ex tronista di Uomini e Donne disse: «Oggi sono convinta che non mi sposerò mai, perché non ci credo. Non credo si debba andare davanti a Dio a promettere ciò che non siamo certi di poter mantenere». Chissà se l’esperienza di Temptation Island Vip 2019 le farà cambiare idea. Intanto si gode un po’ di relax in piscina in compagnia della sorella gemella. Ieri tra l’altro si è presa un grande spavento a causa di un incendio divampato vicino casa sua.

SERENA ENARDU, PAGO E LA DEDICA ROMANTICA…

«Non mi sono mai spaventata così tanto, temevo arrivasse a casa», ha raccontato Serena Enardu nelle Instagram Stories in merito all’incendio divampato di fronte casa sua in Sardegna. «Col vicino abbiamo bagnato tutto ciò che c’è attorno. Mi sono spaventata a morte. Non so se è stato appiccato, ma se così fosse mi domando: che persone squallide e tristi ci possono essere in giro?». Oggi però l’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto rassicurare tutti i fan, che tra l’altro l’hanno tempestata di messaggi per avere rassicurazioni. «L’incendio si è bloccato sul ciglio della strada. Grande spavento, ma tutto apposto. Non è successo nulla di grave», ha dichiarato Serena Enardu dopo aver ringraziato tutti per i messaggi che le hanno mandato. In queste ore però fa parlare di sé per la sua partecipazione a Temptation Island Vip 2019 col fidanzato Pago. Nel profilo di quest’ultimo spicca un post molto romantico: «La vita ci mette continuamente alla prova, e noi due, anche se a volte ci sentiamo molto stanchi, riusciamo sempre a superarla». Sarà così anche per il reality di Canale 5?

